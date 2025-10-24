Το κρησφύγετο του Διγενή διχάζει τη Δεξιά - Ποιος το “κατέχει” τελικά;

Κόντρα ξέσπασε στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς στην Κύπρο αφού, για άλλη μια φορά, υπάρχει διαμάχη που σχετίζεται με τον χώρο που βρίσκεται το κρησφύγετο του Γεώργιου Γρίβα στη Λεμεσό. Το εν λόγω τεμάχιο γης, που κατά καιρούς έχει συζητηθεί ότι αξίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ καθώς βρίσκεται σε προνομιούχα θέση εντός της αστικής Λεμεσού, είναι ξανά ο λόγος να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ ακόμα και των Συνδέσμων Αγωνιστών, του ΔΗΣΥ και αυτή τη φορά και της ίδιας της οικογένειας του Γρίβα. Αφορμή για το νέο «επεισόδιο» η πρόσκληση του Συνδέσμου Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ), ο οποίος ελέγχεται από τον Σταύρο Σύρο, για να παρευρεθούν σε «Τελετή της Συμβολικής Κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη της Κύπρου», που θα γίνει στον χώρο του κρησφυγέτου του Γρίβα το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου. Μάλιστα, στην εκδήλωση, αναφέρει η πρόσκληση, θα τιμηθεί και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου. Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο ΔΗΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση ότι θα παρευρεθεί στην εκδήλωση.

Τα πιο πάνω προκάλεσαν την αντίδραση των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ που μέσω ανακοίνωσης βάλλουν κατά του ΔΗΣΥ και, αφού ξεκαθαρίζουν ότι δεν συμμετέχουν στην εν λόγω εκδήλωση, προσθέτουν ότι «Οι Σύνδεσμοι των Αγωνιστών ΕΟΚΑ και η εκλελεγμένη Γραμματεία δεν μετέχουν σε προεκλογικές κινήσεις, δεν τάσσονται με οποιονδήποτε κομματάρχη, ούτε υπέγραψαν οποιαδήποτε πρόσκληση». Περαιτέρω, η ανακοίνωση κάνει λόγο για απόπειρα εκμετάλλευσης του θέματος του κρησφυγέτου του Διγενή από πολιτικούς και τονίζεται ότι πρώτοι ήρξαντο προσπαθείας επιβολής του «διατηρητέου» του χώρου, με αποτέλεσμα την απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου. Παρόμοια αντίδραση και από το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «ουδείς δικαιούται να επέμβει στον ιερό χώρο του Αρχηγού Διγενή και του ιστορικού πλοιαρίου ΣΕΙΡΗΝ και ουδείς δικαιούται να επέμβει, ανεγείρει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιώσει με έργα τον χώρο».

Τι απαντά ο ΔΗΣΥ

Πάντως σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξεκαθαρίζει ότι θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει ο ΣΑΠΕΛ για την αναγκαιότητα προστασίας του ιστορικού μνημείου του Στρατηγού Διγενή και του περιβάλλοντα χώρου, προσθέτοντας πως «δεν θα αποδεχτούμε, ούτε επιζητούμε την οποιαδήποτε τιμή ούτε χρειάζονται πανηγυρισμοί».

Επιστολή ΥΠΕΣ σε ΕΟΑ

Με το ζήτημα ασχολήθηκε και το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή προς τον ΕΟΑ Λεμεσού που τον ενημερώνει να επιληφθεί ζητήματος σχετικά με καταγγελία που έλαβε για πρόθεση κατασκευής μνημείου και κατάθεση θεμέλιου λίθου. Μιλώντας στον «Π», ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΟΑ η παρέμβαση σε περιπτώσεις που αφορούν την τοποθέτηση θεμέλιου λίθου καθώς μία τέτοια πράξη είναι καθαρά συμβολική και δεν έχει οποιαδήποτε νομική βάση που να τη συνδέει με την ανάπτυξη, ούτε εμπίπτει στη νομοθεσία «περί οδών και οικοδομών». Επίσης σχετικά με την αναφορά στην επιστολή για την Επιτροπή Μνημείων, από τον ΕΟΑ αναφέρουν ότι η εξέταση από την εν λόγω επιτροπή γίνεται στο πλαίσιο της πολεοδομικής άδειας, κάτι που τώρα δεν υφίσταται. Επιπρόσθετα από τον ΕΟΑ ξεκαθαρίζουν ότι σε περίπτωση που το ζήτημα αφορά παρέμβαση σε ιδιωτική περιουσία χωρίς άδεια, ούτε αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Οργανισμού αλλά είναι θέμα που θα πρέπει να τύχει ανάλογης καταγγελίας στην Αστυνομία από τους ιδιοκτήτες.