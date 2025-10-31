Με καλοκαιρία μπαίνει ο Νοέμβρης - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκυρίακο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πτώση της θερμοκρασίας τα βράδια.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα ανατολικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα βόρεια παράλια και στα δυτικά παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, αλλά μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

