Όσοι διαβάσουν αυτό το άρθρο να το διαβάσουν σε όσους δεν το έχουν διαβάσει

Φαίνεται πως ακόμα δεν έχει τελειώσει η πίστωση που έδωσε η κοινότητα στον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακόμα υπάρχουν κάποιοι που λένε «είναι νέος», που λένε «να περιμένουμε» και δεν έχασαν την ελπίδα τους. Κλείνουν τα μάτια στα πάντα και προσπαθούν να τα αγνοήσουν. Για παράδειγμα, ο Χακάν Φιντάν λέει στην Ολγκίν «η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι τα δύο κράτη». Και δεν ακούγεται άχνα από την Ολγκίν. Δεν τού λέει «δεν μπορείς να μιλάς εκ μέρους μας». Όμως, το λέει στον Χριστοδουλίδη. Μάλιστα, λέει το εξής στον Χριστοδουλίδη: «Δεν μπορείς να αγνοείς τους Τουρκοκύπριους». Ε, τούς αγνοεί και ο Χακάν Φιντάν! Έτσι μπορεί να θεωρηθεί αυτό. Για αυτόν καμία κουβέντα! Δεν το αντιλαμβάνονται αυτό οι δυνάμεις μας που υποστηρίζουν τη λύση και την ειρήνη; Αν ήταν ο Τατάρ θα έβαλλαν εναντίον του!

Μιλώντας για τις δυνάμεις μας που υποστηρίζουν τη λύση και την ειρήνη, με έπιασαν οι αμφιβολίες. Έμειναν τέτοιες δυνάμεις εδώ σε εμάς; Μου φαίνεται πως δεν έμειναν. Από πού το κατάλαβα; Από το γεγονός ότι εκτός από μερικά άτομα κανείς δεν στήριξε τους πέντε Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στον βορρά ως αποτέλεσμα σκευωρίας και για πάνω από πέντε μήνες αναγκάζονται να βιώσουν ένα πλήρες δικαστικό βασανιστήριο. Ούτε πολιτικά κόμματα. Ούτε συντεχνίες. Ούτε οργανώσεις. Κανείς δεν νοιάστηκε. Ακριβώς όπως συνέβη στην περίπτωση Τσιακούρμα πριν 25 χρόνια. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Χαροποίησε πολύ τις λεγόμενες φιλειρηνικές δυνάμεις μας το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος ο Ιρανός που κρατείτο στη Γαλλία παρά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και δεν εκδόθηκε στην Κύπρο. Όμως, κανείς δεν λυπήθηκε για τον πόνο που βιώνει η Ελληνοκύπρια, η οποία αναγκάστηκε να παραδεχτεί ένα έγκλημα που δεν διέπραξε.

Και ο Τουφάν Έρχιουρμαν, ενώ αναφέρεται στην αδικία των συλλήψεων σφετεριστών περιουσιών στον νότο, δεν αναφέρθηκε καθόλου στη σύλληψη των Ελληνοκύπριων με μια σκευωρία στον βορρά. Ο Τουφάν διαχειρίζεται την υπόθεση με λογοπαίγνια. Και το παράξενο είναι πως το καταφέρνει. Διότι ακόμη δεν τέλειωσε και η πίστωση που τού έδωσαν οι υποστηρικτές της λύσης και της ειρήνης στον νότο. Δεν ξέρω, μήπως περιμένουν άραγε να φωνάξει «η Κύπρος είναι και θα παραμείνει τουρκική»; «Είμαστε στα μισά του δρόμου στην πολιτική ισότητα. Αν δεν γίνει αποδεχτή η εκ περιτροπής Προεδρία δεν συζητώ τίποτε άλλο», λέει. Μάς βγήκε πιο πιεστικός ακόμα και από τον Τατάρ! Το να αποδεχτεί η ελληνοκυπριακή πλευρά την εκ περιτροπής Προεδρία σημαίνει ότι αποδέχεται να διοικείται εκ μέρους κάποιου από την Τουρκία! Σημαίνει ότι αποδέχεται να διοικείται εκ μέρους κάποιου που θα διοικεί με οδηγίες της Τουρκίας, ακόμα και αν δεν κατάγεται από την Τουρκία! Διότι κανένας ηγέτης μας δεν μπόρεσε να αποδείξει μέχρι σήμερα ότι θα μπορούσε να ενεργήσει εκτός των οδηγιών της Τουρκίας. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα το αποδέχτηκε αυτό. Άραγε, θα το αποδεχτεί και η ελληνοκυπριακή κοινότητα; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Τουφάν Έρχιουρμαν εδώ; Ο Ερχάν Αρικλί! Ο Αρικλί τον οποίο αποκαλείτε φασίστα! Ελπίζω να ακούνε όσοι λένε συνεχώς ότι τα άρθρα μου αρέσουν πιο πολύ στους εθνικιστές στον νότο! Τώρα βρίσκονται και αυτοί στην ίδια γραμμή με εκείνους τους οποίους αποκαλούν φασίστες; Αχ, Κύπριοί μου. Είστε τόσο αεράτοι…

Κανείς στην κοινότητά μας δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου. Κάποιοι μάλιστα την ανακήρυξαν ως νίκη. Κανείς δεν ρωτάει το εξής: Γιατί δεν μπορεί, λέει, η Κυπριακή Δημοκρατία να αποφασίζει για ένα γεγονός που συνέβη στην κατεχόμενη περιοχή στον βορρά; Μήπως στην Κύπρο δεν υπάρχει μόνο ένα νόμιμο κράτος και η Κύπρος δεν είναι ολόκληρη έδαφος της ΕΕ; Μήπως δεν δικαιούται να ζητά λογοδοσία από εκείνους που λεηλατούν τις περιουσίες των πολιτών της στην κατεχόμενη περιοχή; Επιπλέον, γιατί το δικαστήριο στον νότο δεν έχει δικαιοδοσία να δικάζει τον ένοχο σε ένα γεγονός που έγινε στον βορρά άμα ένα δικαστήριο στον βορρά έχει δικαιοδοσία να δικάζει έναν ένοχο σε σχέση με ένα γεγονός που συνέβη στον νότο; Αφού είναι έτσι, ας υπενθυμίσουμε. Ο Ελμάς Γκιουζέλγιουρτλου δολοφονήθηκε στον νότο μαζί με την οικογένειά του. Ύστερα, οι δολοφόνοι του διέφυγαν στον βορρά. Οι «αρχές» στον βορρά δεν τους επέστρεψαν στον νότο. Τούς δίκασαν οι ίδιες.

Οι Τουρκοκύπριοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στον βορρά, λέει. Αυτό φαίνεται στην έρευνα Ευρωβαρόμετρο. Το ποσοστό ικανοποίησης εκτοξεύτηκε στο 84%, λέει. Ποιος ξέρει, ίσως για αυτό δεν τους προβληματίζει και πολύ η διαίρεση και δεν λυπούνται που δεν υπάρχει λύση. Αν είναι έτσι και στον νότο, δεν υπάρχει ζήτημα. Στείλτε την Ολγκίν σπίτι της. Μήπως δεν υπάρχει άλλη δουλειά για αυτήν στα Ηνωμένα Έθνη;