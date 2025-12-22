Οι στόχοι της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ: Αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή προς τον κόσμο

Η κυπριακή προεδρία θα εργαστεί για μια «Αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή προς τον κόσμο», δήλωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η προεδρία θα στηριχθεί σε πέντε αλληλένδετους πυλώνες: την αυτονομία μέσα από την ασφάλεια, την άμυνα και την ετοιμότητα, την αυτονομία μέσα από την ανταγωνιστικότητα, μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή προς τον κόσμο, μια αυτόνομη Ένωση αξιών για όλους και έναν προϋπολογισμό που είναι απαραίτητος για να στηρίξει μια αυτόνομη ΕΕ.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε ορόσημο τη χθεσινή ημέρα για το παρόν και το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Σε δέκα μέρες αναλαμβάνουμε θεσμικό ρόλο και ευθύνη απέναντι στην Ευρώπη, στους συμπολίτες μας και στα παιδιά μας για το μέλλον», είπε, σημειώνοντας ότι σήμερα η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Κύπρο, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, στο τελευταίο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό κατοχή. Υπογράμμισε ότι η Κύπρος «είναι έτοιμη να ηγηθεί. Να γίνουμε για έξι μήνες η φωνή των 27 κρατών μελών. Να οδηγήσουμε, να συντονίσουμε, να διαπραγματευτούμε ως έντιμοι διαμεσολαβητές, να γεφυρώσουμε τις διαφορές και να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με αυτοπεποίθηση, με περηφάνια».

Οι προτεραιότητες

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυπριακή προεδρία θα επικεντρωθεί στους εξής πέντε πυλώνες:

1 Τομέας ασφάλειας και άμυνας: Η κυπριακή προεδρία θα υποστηρίξει σημαντικές πρωτοβουλίες για την άμυνα και θα προωθήσει την ταχεία εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα μέχρι το 2030. Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων αποτελεί θεμέλιο λίθο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και τόνισε ότι σημαντική προτεραιότητα θα παραμείνει η περαιτέρω προώθηση της ευρωνατοϊκής συνεργασίας. Παράλληλα, είπε ότι η προεδρία της Κύπρου θα εργαστεί για την ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών και για την αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά της δημοκρατίας, της παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων, καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού.

2 Ανταγωνιστικότητα: Η κυπριακή προεδρία θα εργαστεί για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών και διαύλων προμήθειας, καθώς και για προσιτές τιμές ενέργειας. Θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών ενεργειακής διασυνδεσιμότητας και στις επενδύσεις σε καθαρές και καινοτόμες τεχνολογίες. Παράλληλα, θα προωθηθεί η περιφερειακή συνδεσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές για τα λιμάνια και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, στην ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας και στη μείωση των εξωτερικών εξαρτήσεων, καθώς και στη βιώσιμη μείωση των εκπομπών αερίων.

3 Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο: Η κυπριακή προεδρία θα εργαστεί για την ενίσχυση των στρατηγικών δυνατοτήτων της ΕΕ και του ρόλου της στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων, παραμένοντας πλήρως δεσμευμένη στη συνεργασία. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικότερα στην Ουκρανία, τη Μολδαβία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι η προεδρία είναι απολύτως προσηλωμένη στην προώθηση της ατζέντας της διεύρυνσης με αξιόπιστο τρόπο και με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Τόνισε, επίσης, ότι η Ουκρανία θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα, με τη συνέχιση της διπλωματικής, πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής, ενεργειακής και ανθρωπιστικής στήριξης της ΕΕ.

4 Για μια αυτόνομη Ένωση αξιών: Η κυπριακή προεδρία θα εργαστεί για την ενίσχυση του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα εστιάσει στην προσιτή στέγαση, προωθώντας την υλοποίηση του σχετικού ευρωπαϊκού σχεδίου. Επιπλέον, θα στηρίξει την εφαρμογή της Στρατηγικής κατά της Φτώχειας, με πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα για όλους. Προτεραιότητα αποτελεί, επίσης, η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος μέσω του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού. Θα προωθηθούν η ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση όλων των διακρίσεων και πολιτικές φιλικές προς τους νέους, ενώ θα δοθεί έμφαση και στις πολιτικές για την ψυχική υγεία.

5 Προϋπολογισμός. Η κυπριακή προεδρία θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις σε όλους τους νομοθετικούς φακέλους για το προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, με στόχο να παραδώσει τον Ιούνιο ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο με ενδεικτικούς αριθμούς.

Απάντηση στον Νικόλα για τον GSI

Απαντώντας σε επικρίσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ για δήθεν διγλωσσία της κυβέρνησης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (GSI), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία διγλωσσία». Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει ξεκάθαρα το έργο, το οποίο αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Όπως ανέφερε, σε συνεννόηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός της μελέτης βιωσιμότητας του έργου, ενόψει και του αυξημένου ενδιαφέροντος από άλλες χώρες για συμμετοχή σε αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο.