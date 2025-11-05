Ψηλά ο υδράργυρος αλλά με βροχές και σκόνη - Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη, τα οποία είναι αισθητά πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή για το Σάββατο.