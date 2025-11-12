Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες σε όλη την Κύπρο

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, προειδοποιώντας για μεμονωμένες αλλά έντονες καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν ολόκληρη τη χώρα την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025.

Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 03:00 τα ξημερώματα έως τις 17:00 το απόγευμα, με τα καιρικά φαινόμενα να ξεκινούν αρχικά από τα δυτικά, βόρεια και νότια παράλια, πριν επεκταθούν στα ορεινά, το εσωτερικό και τις ανατολικές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων υπάρχει πιθανότητα χαλαζόπτωσης, ενώ οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάζουν μεταβολές έντασης και διεύθυνσης, ενισχυόμενοι κατά διαστήματα.

Η βροχόπτωση ενδέχεται να φτάσει 35 έως 55 χιλιοστά την ώρα, προκαλώντας τοπικές πλημμύρες, συσσώρευση νερού σε δρόμους και περιορισμένη ορατότητα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία καλεί το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.