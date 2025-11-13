Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στην Πάφο - Ο απολογισμός των ζημιών του πρώτου σεισμού

Νέα σεισμική δόνηση 3,9 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν τις 7, οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολύ μικρό βαθμό σε διάφορες περιοχές της Πάφου, συγκριτικά με τους χθεσινούς μετασεισμούς.

Απολογισμός ζημιών: Παλιό τείχος κατέρρευσε στα Κελοκέδαρα, επίκεντρο του σεισμού, ζημιες σε διατηρητέο και μοναστήρι

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του «Π» στην Πάφο, Κική Περικλέους, ρωγμές σε διάφορα σημεία της μονής Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο προκάλεσε η πρώτη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 11:30 περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χύτρων Ηγούμενο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο Λεόντιο, κάποιες ζημιές σημειώθηκαν και στο Μοναστήρι, ενώ, όπως είπε, ήδη έχει επικοινωνήσει με λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων οι οποίοι θα επισκεφθούν την μονή τις επόμενες μέρες για καταγραφή των ζημιών και αποκατάσταση τους.

Συγκεκριμένα σημείωσε, πως τουλάχιστον δυο ρωγμές, μικρότερες υπάρχουν και στον ναό της μονής, σημαντικό θρησκευτικό μνημείο με βυζαντινές τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

Στο βόρειο κλίτος μάλιστα που είναι καλυμμένο με τοιχογραφίες έχει σχηματισθεί μια παράλληλη γραμμή. Επίσης μεγάλη παράλληλη ρωγμή, μήκους έξι περίπου μέτρων, σχηματίσθηκε στον διάδρομο, έξω από το καθολικό της Σταυροπηγιακής μονής αλλά και σε δωμάτια του μοναστηριού.

Στο μεταξύ στο Μοναστήρι χτες το απόγευμα έγινε δέηση για την αποτροπή της απειλής μεγάλου σεισμού μετά τον εσπερινό στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου. Ζημιές από τις χθεσινές σεισμικές δονήσεις στην Πάφο καταγράφηκαν και σε διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου και συγκεκριμένα στην οδό Αθηνάς.

Επίσης στην κοινότητα των Κελοκεδάρων που βρίσκεται απέναντι από την κοινότητα της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων που ήταν το επίκεντρο του χθεσινού σεισμού κατέρρευσε ένα παλιό τείχος.

Εξάλλου στον δρόμο Πάφου προς Τσάδα υπήρξε πτώση βράχων στο οδόστρωμα του δρόμου και άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβει στο σχετικό καθαρισμό του οδικού δικτύου.