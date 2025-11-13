Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σοκ στη Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα σε οδηγό ταξί επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένα ασυνήθιστο και σοκαριστικό περιστατικό συνέβη σε ταξί στη Ρωσία, όταν μια γυναίκα αντέδρασε έντονα στην επιλογή μουσικής του οδηγού και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, άρχισε να κραδαίνει ματσέτα προς το μέρος του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα, με το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών να επιβεβαιώνει ότι η γυναίκα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το τραγούδι που ακουγόταν στο ραδιόφωνο του ταξί. Ο οδηγός, αδιαφορώντας για την παρατήρηση, συνέχισε τη διαδρομή, όταν η εκνευρισμένη γυναίκα έβγαλε ματσέτα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η γυναίκα υπέδειξε στον οδηγό ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ήθελε να ακούσει, ενώ ο ταξιτζής, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, έκλεισε αμέσως το ραδιόφωνο και προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικά ΜΜΕ, η γυναίκα δήλωσε ότι προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο, προσθέτοντας μια ακόμη παράξενη διάσταση στο περιστατικό.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα ρωσικά social media προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να επικροτούν την αντίδραση του οδηγού ταξί. Κάποιοι από αυτούς υποστήριξαν ότι η κίνηση του οδηγού να βγάλει τη ζώνη του, πιθανόν για να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει το όχημα σε περίπτωση που η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο, ήταν σωστή και λογική.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΡΩΣΙΑΟΔΗΓΗΣΗΟΔΗΓΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα