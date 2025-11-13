Σοκ στη Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα σε οδηγό ταξί επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο και σοκαριστικό περιστατικό συνέβη σε ταξί στη Ρωσία, όταν μια γυναίκα αντέδρασε έντονα στην επιλογή μουσικής του οδηγού και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, άρχισε να κραδαίνει ματσέτα προς το μέρος του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα, με το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών να επιβεβαιώνει ότι η γυναίκα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το τραγούδι που ακουγόταν στο ραδιόφωνο του ταξί. Ο οδηγός, αδιαφορώντας για την παρατήρηση, συνέχισε τη διαδρομή, όταν η εκνευρισμένη γυναίκα έβγαλε ματσέτα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η γυναίκα υπέδειξε στον οδηγό ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ήθελε να ακούσει, ενώ ο ταξιτζής, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, έκλεισε αμέσως το ραδιόφωνο και προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικά ΜΜΕ, η γυναίκα δήλωσε ότι προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο, προσθέτοντας μια ακόμη παράξενη διάσταση στο περιστατικό.

I don’t like it… change the music!



🚕 In Russia’s Samara region, a woman pulled out a machete and demanded that her taxi driver change the music.



Police are investigating. pic.twitter.com/vBIGbLJZkc — Russian Market (@runews) November 12, 2025

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα ρωσικά social media προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να επικροτούν την αντίδραση του οδηγού ταξί. Κάποιοι από αυτούς υποστήριξαν ότι η κίνηση του οδηγού να βγάλει τη ζώνη του, πιθανόν για να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει το όχημα σε περίπτωση που η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο, ήταν σωστή και λογική.

Πηγή: iefimerida.gr