ΕΒΕ Αμμοχώστου: Αναμένουν υλοποίηση των εξαγγελιών Χριστοδουλίδη

Την υλοποίηση των δεσμεύσεων και εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την πανεπαρχιακή συγκέντρωση στο Παραλίμνι τον περασμένο Φεβρουάριο, αναμένουν οι παράγοντες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ), ο πρόεδρός του, Χαράλαμπος Μανώλη, υπενθύμισε ότι έχει καταρτιστεί, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάστηκε ενώπιον του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα για την περίοδο 2024-2028, με βασική αρχή, όπως είπε ο κ.Μανώλη, την ισότιμη μεταχείριση της ελεύθερης Αμμοχώστου συγκριτικά με τις υπόλοιπες επαρχίες. «Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί ως πυξίδα και οδηγός για την προώθηση και υλοποίηση σημαντικών έργων τα οποία ήδη έχουν παρουσιαστεί», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγγελίες του ΠτΔ κατά την πανεπαρχιακή συγκέντρωση του Φεβρουαρίου, όπου ανακοινώθηκαν έργα συνολικού ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ, ο Χαράλαμπος Μανώλη είπε ότι οι φορείς της επαρχίας περιμένουν να μπουν σε τροχιά υλοποίησης σημαντικά έργα, μεταξύ αυτών η μεγάλη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Αγίας Νάπας (3,6 εκατ.), η δημιουργία αστικού πάρκου στην Αγία Νάπα (5 εκατ.) και η αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων σε Σωτήρα, Φρέναρος και Λιοπέτρι (2 εκατ.).

Η επαρχία Αμμοχώστου ζητά, επίσης, νέο πρόγραμμα αναβάθμισης λεωφορείων χαμηλών εκπομπών, βελτίωση των στάσεων και επέκταση των ωραρίων σε τουριστικές ζώνες. Εκτός από τις πιο πάνω εξαγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου αναφέρθηκε στην ομιλία του και σε κάποια άλλα έργα υποδομής, τα οποία, όπως είπε, θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η επαρχία Αμμοχώστου χρειάζεται αναβάθμιση του οδικού της δικτύου με άμεση έναρξη του παρακαμπτήριου δρόμου Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας, βελτίωση των κυκλοφοριακών κόμβων και διασυνδέσεων, ενώ απαιτείται και η ολοκλήρωση όλων των αντιπλημμυρικών έργων. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η ανάγκη για δημιουργία πράσινων διαδρομών και υποδομών για ποδηλασία, ενώ έργο ιδιαίτερης σημασίας χαρακτηρίστηκε η σύνδεση του ποταμού Λιοπετρίου (εφόσον βέβαια ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης) με την ενδοχώρα, μέσω δημιουργίας πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων. Συζητήθηκε, ακόμα, η ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων βιοτεχνικών ζωνών και νέων οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Κέντρο Αυτισμού

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του ΕΒΕΑ συζητήθηκε και η πρόταση του Δήμου Αγίας Νάπας για δημιουργία ενός Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας - Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία, αφού το έργο θα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου μέσω της εκπαίδευσης και άλλων δράσεων θα μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες και να ενισχύσουν την αυτονομία τους.