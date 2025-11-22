Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Πάφου προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων στις 21/11/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτη με Βρετανική υπηκοότητα πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές του να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 135 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 4 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα και 500gr καπνός για στριφτό τσιγάρο.

Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε σε κρατητήριο για να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με αίτημα για 4ημερη προσωποκράτηση του.