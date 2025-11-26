Με τη σιωπή τους κρατούν θολό το τοπίο για το θέμα Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

Μονόδρομο για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη αποτελεί το ξεκαθάρισμα των προθέσεών του σε σχέση με το σκηνικό που δημιουργήθηκε – όχι άδικα- αναφορικά με την παραίτησή του.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συντηρείται η αβεβαιότητα αναφορικά με την παραμονή ή όχι του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στα καθήκοντά του. Πόσω μάλλον όταν όλα άρχισαν από τον ίδιο, ενημερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις προθέσεις του και τους λόγους που ωθείται στην απόφαση για παραίτηση. Το γεγονός ότι από την περασμένη Κυριακή ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν τοποθετείται για να ξεκαθαρίσει τη θέση του, διατηρεί το σκηνικό απόλυτα θολό. Στη διατήρηση του ίδιου σκηνικού συμβάλλουν και οι τοποθετήσεις από το Προεδρικό και την κυβέρνηση, οι οποίες κινούνται στη λογική ήξεις - αφήξεις. Δηλαδή, δεν απορρίπτουν τα όσα διαμείφθηκαν μεταξύ Προέδρου – Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ούτε ότι εξέφρασε πρόθεση παραίτησης, και αρκούνται στο κρυφτό πίσω από τις λέξεις, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σάββας Αγγελίδης. Την ίδια στιγμή ρίχνουν ξανά το μπαλάκι στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, επαναλαμβάνοντας ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να ξεκαθαρίσει το σκηνικό που διαμορφώθηκε.

Πάντως, ήδη από την περασμένη Δευτέρα το κλίμα στην Νομική Υπηρεσία έχει αλλάξει, με το προσωπικό να αναμένει τις αποφάσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με νέες τοποθετήσεις του χθες, αναφέρθηκε ξανά στο θέμα του Σάββα Αγγελίδη, επισημαίνοντας πως ο ίδιος ουδέποτε είπε ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης. «Είπα ότι δεν υπέβαλε την παραίτησή του», σημείωσε, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα». «Τα όποια θέματα υπάρχουν, εάν και εφόσον υπάρχουν, ειδικότερα ανάμεσα σε ανεξάρτητους θεσμούς θα πρέπει να επιλυθούν, για να μην δημιουργούνται οι όποιες σκιές», επεσήμανε. Σε σχέση με την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, διευκρίνισε ότι δεν την είχε δει, τονίζοντας ότι «οι ανακοινώσεις της Αρχής, είμαι βέβαιος και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, ότι δεν αναφέρονται σε εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση».

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, με παρεμβάσεις τους, εκφράζουν τη θέση ότι θα έπρεπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λαμβανομένων υπ' όψιν των όσων κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, να συγκαλέσει μία σύσκεψη με τον υπουργό Δικαιοσύνης και την αρμόδια Αρχή κατά της Διαφθοράς, ούτως ώστε να δοθεί και ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, ο Πρόεδρος ανέφερε: «Μιλούμε για ανεξάρτητες Αρχές. Αν το πράξω, θα κατηγορηθώ ότι επεμβαίνω στις ανεξάρτητες Αρχές. Αν δεν το πράξω, πάλι κατηγορούμαι». «Δεν με ενοχλεί», συνέχισε, «μπορούν να με κατηγορούν, είμαστε και σε μια προεκλογική εκστρατεία, άρα αναμένω τέτοιου είδους κριτική».

Η ευθύνη του Προέδρου

Με βάση τις νέες τοποθετήσεις του Προέδρου, είναι εμφανής η προσπάθεια να κρατήσει αποστάσεις από τα όσα έγιναν, ειδικά την προηγούμενη βδομάδα. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας επέλεξε τη σιωπή (έχει κάθε δικαίωμα), τότε η ευθύνη για να ξεκαθαρίσει τι έγινε, μετατίθεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απ’ όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα, τα οποία ο Πρόεδρος καλείται να απαντήσει:

Πρώτον, στις 16 Νοεμβρίου ενημερώθηκε μέσω γραπτού μηνύματος από τον Σάββα Αγγελίδη για την πρόθεσή του να παραιτηθεί και για τους λόγους που επικαλείται;

Δεύτερον, είχε δύο συναντήσεις μαζί του την περασμένη βδομάδα σε μια προσπάθεια να μεταπειστεί; (στη δεύτερη ήταν παρόντες και δύο υπουργοί της κυβέρνησης). Σε καμιά περίπτωση, πάντως, δεν μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση σε ανεξάρτητους θεσμούς από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη η όποια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει αυτό το σκηνικό γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Να μην γίνει σίριαλ

Με δεδομένο ότι σήμερα συμπληρώνονται δέκα ημέρες από την ενημέρωση του Προέδρου από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, αυτό το κλίμα δεν βοηθά κανέναν αν συνεχιστεί και εξελιχθεί σε σίριαλ. Ειδικά από τη στιγμή για τους ίδιους λόγους ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχε εκφράσει την ίδια πρόθεση, τουλάχιστον ακόμη μια φορά.