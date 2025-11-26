Fourlis: Κέρδη €9,2 εκατ. το εννιάμηνο, αύξηση εσόδων κατά 10%

Κέρδη €9,2 εκατ. ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2025 ο όμιλος Fourlis, καταγράφοντας αύξηση 10,4% στα έσοδα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €9,2 εκατ. στο εννιάμηνο του 2025, έναντι €2,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €16,4 εκατ. αυξημένα κατά 36,8% σε σχέση με τα €12 εκατ. στο εννεάμηνο του 2024.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,4%, φθάνοντας τα €430,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2025, έναντι €390,0 εκατ. στο εννιάμηνο του 2024. Η αύξηση των πωλήσεων επιταχύνθηκε στη διάρκεια του έτους, από +1,7% στο τρίμηνο του 2025, σε +13,0% στο δεύτερο' τρίμηνο και +15,1% στο τρίτο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στους βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 47,1% από 46,2% πέρσι, αντανακλώντας το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων.

Συμβολή από τη συγγενή εταιρεία Trade Estates

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του ενεαμήνου 2025 ανήλθε σε €8,6 εκατ.

Επενδύσεις στην επέκταση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €16,6 εκατ., εκ των οποίων €3,8 εκατ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2,7 εκατ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €10.1 εκατ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων IKEA, INTERSPORT και Foot Locker.