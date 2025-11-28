Σε εξέλιξη η έρευνα για τα «χρυσά» διαβατήρια εναντίον Νίκου Αναστασιάδη και των υπουργών του

Η καταγγελία του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη, που απορρίφθηκε απο την Αρχή κατά της Διαφθοράς, είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την παραχώρηση «χρυσών» διαβατηρίων σε 13 ξένους επενδυτές, οι οποίοι, πριν ή μετά την έγκριση της αίτησής τους από το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη, προέβησαν σε εισφορές προς τον ΔΗΣΥ, «που δημιουργούν υποψίες για ανταλλάγματα». Κατά την επίμαχη περίοδο, πρόεδρος του ΔΗΣΥ ήταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο κ. Χριστοφίδης, στην καταγγελία του, έθεσε το ερώτημα πώς οι συγκεκριμένοι επενδυτές από το εξωτερικό, τους οποίους κατονόμασε, πριν ή μετά την εξασφάλιση «χρυσού» διαβατηρίου, βρέθηκαν να καταθέτουν εισφορές στο κομματικό ταμείο της Πινδάρου. Το δεύτερο σκέλος της καταγγελίας αφορούσε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβ...

