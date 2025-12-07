Πλημμύρισαν δρόμοι στην επαρχία Πάφου, δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική – Κινείται ανατολικά η κακοκαιρία BYRON (βίντεο + φώτος)

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σήμερα στην επαρχία Πάφου, με δρόμους να κλείνουν λόγω συσσώρευσης νερού και την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται σε δεκάδες κλήσεις που αφορούσαν κυρίως το διαμέρισμα Πόλις Χρυσοχούς στις κοινότητες Πόλις, Λατσί, Προδρόμι, Αργάκα και Δρούσεια.

Στην Πόλη Χρυσοχούς, ο δρόμος προς Λατσί παρέμεινε κλειστός λόγω συσσώρευσης νερού. Επιπλέον, η λεωφόρος Μαρίου παρουσίασε προβλήματα από τη βροχή, με τις Αρχές να προτρέπουν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Τροχαίας. Ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία, αλλά η έντονη βροχόπτωση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, ενώ οι Αρχές τονίζουν ότι η συνεργασία των οδηγών είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων.

Επί ποδός η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πόλη Χρυσοχούς

Η βροχόπτωση συνεχίζεται στο διαμέρισμα Πόλις Χρυσοχούς, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή.

Όπως αναφέρει, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε περίπου 25 κλήσεις μέχρι στιγμής.. Μερικές που αφορούν άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων δίνονται για διεκπεραίωση σε συνεργεία του Δήμου Πόλις Χρυσοχούς.

Τα επεισόδια αφορούν άνοιγμα φρεατίων όμβριων υδάτων και αντλήσεις νερού από υποστατικά και υπόγεια υποστατικών στην Πόλη Χρυσοχούς, το Λατσί, το Προδρόμι, την Αργάκα και τη Δρούσεια.

Δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο διάσωσης ζωής μέχρι τώρα.

Οπως σημειώνει ο κ. Κεττής, γινε μερική ανάκληση εκτός υπηρεσίας προσωπικού.

Εργάζονται επίσης 5 συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πόλις Χρυσοχούς, Πάφου και Σταθμού Υπαίθρου Στρουμπιού.

Πόλη Χρυσοχούς

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς καλεί το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς καλεί το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις.

Υπόλοιπες επαρχίες

Η επαρχία Λεμεσού δέχτηκε δύο κλήσεις για άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών και η ΕΜΑΚ σε μια κλήση για άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων.

Οι επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, δεν έχουν δεχτεί κλήσεις για βοήθεια.

Το φαινόμενο φαίνεται να εξασθενεί, ωστόσο τα συνεργεία της ΠΥ συνεχίζουν την εργασία τους για να χειριστούν όλα τα περιστατικά.

Μειωμένη ορατότητα σε δρόμους

Η κακοκαιρία BYRON προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και άλλων περιοχών, με έντονες βροχοπτώσεις να έχουν περιορίσει σημαντικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα την ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, κυρίως στις περιοχές Ζυγίου, Κόρνου και Ακτής του Κυβερνήτη. Μάλιστα η Αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι την Πέμπτη

Μέχρι την Πέμπτη θα συνεχιστεί ο βροχερός καιρός στην Κύπρο, η οποία επηρεάζεται από το σύστημα Byron, που προκάλεσε ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες, αν και φτάνει με πιο ήπια φαινόμενα στην Κύπρο, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Α’ της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου

Ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι το κέντρο του συστήματος είναι στα δυτικά της Κύπρου και κινείται πολύ αργά προς τα ανατολικά και γι’ αυτό φαίνεται ότι θα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα φαίνεται να υποχωρούν οριστικά.

Μέχρι τότε, είπε, θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και καταιγίδες, περίπου στην ίδια ένταση με αυτή που υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αν αναμένεται να εκδοθούν και νέες κίτρινες προειδοποιήσεις, ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι είναι πιθανόν να εκδοθούν προειδοποιήσεις και για την αυριανή, αλλά και για τις υπόλοιπες μέρες μέχρι την Πέμπτη.

Εξάλλου, κίτρινη προειδοποίηση είναι σε ισχύ και για την Κυριακή, μέχρι τις 6:00 μ.μ. Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι φαίνεται να υποχωρούν τα φαινόμενα αργά το απόγευμα, τουλάχιστον στο εσωτερικό ή στα ορεινά, ενώ παραμένουν κατά περιόδους στα παράλια μεμονωμένες βροχές. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα, ίσως από τις πρωινές ώρες, να αρχίσουν πάλι να εντείνονται τα φαινόμενα, δίνοντας καταιγίδες αρχικά στα παράλια και προς το μεσημέρι ενδεχομένως στο εσωτερικό ή στα ορεινά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού για το βράδυ

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.