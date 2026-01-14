Σφετερισμοί: Το Κακουργιοδικείο άναψε πράσινο φως για άλλους 20 μάρτυρες στην υπόθεση της Γερμανίδας

Επιπλέον 20 μάρτυρες θα προστεθούν στην λίστα της Κατηγορούσα Αρχής στην υπόθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για διαφήμιση κι εκμετάλλευση ε/κ γης στα κατεχόμενα, αποφάσισε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Στο κατηγορητήριο ήδη περιλαμβάνονται 44 μάρτυρες. Η διαδικασία επανήλθε στην εξέταση της πρώτης μάρτυρας του αρχικού καταλόγου στην κυρίως δίκη με την εξέταση κι αντεξέταση της ανακρίτριας, Δήμητρας Σταύρου σχετικά με την ανακριτική κατάθεση της Γερμανίδας στο ΤΑΕ Λευκωσίας μετά την σύλληψή της.

Στην προσθήκη μαρτύρων που είχε ζητήσει η Κατηγορούσα Αρχή με την ολοκλήρωση της δεύτερης «δίκης εντός δίκης» και την κατάθεση ως τεκμηρίου του διαμορφωμένου κειμένου της ανακριτικής κατάθεσης της κατηγορουμένης, ένσταση είχε εγείρει η υπεράσπιση.

Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Νικόλας Γεωργιάδης είπε ότι δεν τίθεται θέμα επηρεασμού της διαδικασίας δίκαιης δίκης ούτε και θα επηρεάσει τα δικαιώματα της κατηγορουμένης. Αναφέρθηκε σε αριθμό αποφάσεων εγχώριων και αγγλικών δικαστηρίων στην απόφαση επειδή είχε γίνει και από τις δύο πλευρές αναφορά στην Αγγλική πρακτική επί του θέματος, επικαλούμενος και σχετικό σύγγραμμα.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η Κατηγορούσα Αρχή δεν αποκλείεται από το να χρησιμοποιήσει μαρτυρία που προέκυψε μετά την παραπομπή, είναι όμως αναγκαίο να σταλεί ειδοποίηση στην υπεράσπιση εγκαίρως, συνήθως πριν τη δίκη.

Η ένσταση της υπεράσπισης είπε, κρίνεται ως αβάσιμη λέγοντας ότι παρά το γεγονός ότι η δίκη άρχισε στις 6 Μαρτίου, 2025 βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο, στην κυρίως εξέταση της πρώτης μάρτυρα κατηγορίας, αφού ο χρόνος του Δικαστηρίου μέχρι και σήμερα «έχει αναλωθεί στην επίλυση ζητημάτων αποδεκτότητας μαρτυρίας με τη διεξαγωγή δύο διαδικασιών δίκης εντός δίκης, αλλά και σειράς άλλων προδικαστικών ενστάσεων που ηγέρθηκαν στο στάδιο πριν την έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης».

«Δεν έχει επομένως τεθεί το αίτημα σε στάδιο που ενδεχομένως να επηρέαζε δυσμενώς την ακολουθητέα γραμμή της υπεράσπισης ή που να οδηγεί στην αναγκαιότητα επανάκλησης άλλων μαρτύρων», σημείωσε.

Θεωρεί, όπως ανέφερε, «άστοχη» την σύνδεση του θέματος της συνέχισης της διερεύνησης με το άρθρο 11.6 του Συντάγματος. Σημείωσε επίσης ότι η συνέχιση διερεύνησης δεν έχει μόνο σκοπό την εξασφάλιση μαρτυρίας εναντίον κατηγορουμένου. Αφορά και την ενδεχόμενη διερεύνηση μαρτυρίας που δυνατόν να τον απαλλάσσει.

Ο κ. Γεωργιάδης σε σχέση με τη διαδικασία ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, στις 26/7/2024, ανέφερε ότι όπως προκύπτει από τα πρακτικά την ημέρα πριν την έναρξη της ακρόασης 5/3/2025, είχε παραδοθεί στην υπεράσπιση υλικό που είχε ληφθεί από τις Γερμανικές αρχές.

Σε σχέση με το σύνολο του επιπρόσθετου υλικού, πρόσθεσε, δεν αμφισβητήθηκε ότι με την αποστολή κάθε ειδοποίησης το υλικό ήταν έτοιμο και δίδονταν στην υπεράσπιση., η επιλογή της οποία να μην το λαμβάνει δεν δημιουργεί κώλυμα στη χρήση του από πλευράς Κατηγορούσας Αρχής από τη στιγμή που το έθεσε σε γνώση και στη διάθεση της υπεράσπισης.

Για τον όγκο του υλικού, που επικαλέστηκε ο συνήγορος υπεράσπισης, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου είπε ότι στην κατάθεση της κατηγορουμένης περιλαμβάνονται ως επισύναψη τα έγγραφα και τα αρχεία τα οποία εντοπίστηκαν και τα οποία προτίθεται να παρουσιάσει η Κατηγορούσα Αρχή κι αυτό δεν σημαίνει ότι το δικαστήριο υπεισέρχεται στην αποδεκτότητα της μαρτυρίας που θα παρουσιαστεί. «Αυτό που δεν έχει τεθεί ενώπιον μας είναι επαρκές υπόβαθρο ώστε να αποκλείσουμε την προσθήκη των εν λόγω μαρτύρων στο στάδιο αυτό».

«Έχουμε ικανοποιηθεί επομένως ότι η υπεράσπιση έχει ειδοποιηθεί επαρκώς και σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ποινικού Κώδικα ως προς την πρόθεση της Κατηγορούσας Αρχής να καλέσει τους εν λόγω μάρτυρες και να παρουσιάσει επιπρόσθετη μαρτυρία που δεν ήταν στη διάθεση της πριν την ημερομηνία που παραπέμφθηκε η υπόθεση για δίκη στο Κακουργιοδικείο».

Στην συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης αρίθμησε τους επιπρόσθετους μάρτυρες στα ανάλογα έγγραφα – τεκμήρια που σχετίζονται.

Η μάρτυρας κατηγορίας – ανακρίτρια Δήμητρα Σταύρου συνέχισε σήμερα την κατάθεσή της για την ανακριτική κατάθεση της Γερμανίδας στο ΤΑΕ Λευκωσίας, με βάση το υλικό των ερωτοαπαντήσεων που απέμειναν ύστερα από τις αφαιρέσεις με βάση την απόφαση στην πρώτη «δίκη εντός δίκης». Στην κατάθεση υπήρχαν και επισυναπτώμενα έγγραφα που αφορούσαν την δραστηριότητα του κτηματομειστικού γραφείου της κατηγορούμενης στην Γερμανία, αποσπάσματα από ξένα περιοδικά που της είχαν υποδειχθεί κατά την λήψη της κατάθεση σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. Υπήρχε επίσης ένας ψηφιακός δίσκος με υλικό από έρευνα της ανακριτική ομάδας.

Η κ. Σταύρου αντεξετάστηκε από τον δικηγόρο υπεράσπισης, Σωτήρη Αργυρού ο οποίος δήλωσε από την αρχή πως η εν λόγω ανακριτική κατάθεση που έδωσε η πελάτισσά του στα γερμανικά, δεν υπογράφθηκε στην συνέχεια από την ίδια.

Ο κ. Αργυρού υπέβαλλε στην κ. Σταύρου πως τα δύο ευρωπαϊκά διατάγματα έρευνα στα δύο υποστατικά της κατηγορούμενης στην Γερμανία δεν εκδόθηκαν με νόμιμο τρόπο, παραπλανήθηκαν οι Γερμανικές αρχές με την αστυνομική ανακρίτρια να απαντά πως τα εντάλματα ήταν με βάση απόφαση δικαστηρίου στην Κύπρο την οποία η ίδια δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης έθεσε και ερωτήσεις για τα έγγραφα πάνω στα οποία έθεσε κάποιες ερωτήσεις η κ. Σταύρου κατά την λήψη της κατάθεσης στην Γερμανίδα και τα οποία βασίζονταν σε έγγραφα και στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή της κατά την σύλληψή της και κρίθηκαν παράνομα στην πρώτη «δίκη εντός δίκης» με την κ. Σταύρου να απαντά ότι δεν ήταν έτσι, αλλά βασίστηκε για τις ερωτήσεις είτε σε μαρτυρικό υλικό που είχε η αστυνομία, είτε στην δήλωση της ίδιας της Γερμανίδας.

Η αντεξέταση της μάρτυρας από τον δικηγόρο υπεράσπισης θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώ ο κ. Αργυρού ανέφερε στο Δικαστήριο πως μετά την πρόθεση 20 μαρτύρων προτίθεται να ζητήσει εξάμηνη αναβολή για μελέτη του υλικού και ζήτησε την συνδρομή του δικαστηρίου προς τις Κεντρικές Φυλακές ώστε να μπορεί στο διάστημα αυτό να βλέπει την πελάτισσά του αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα μετά τις 3, στην παρουσία διερμηνέα στην γερμανική γλώσσα, ώστε να εξετάσουν το υλικό.

Ο κ. Αργυρού έθεσε γι’ ακόμη μια φορά και με έντονο τρόπο τις συνθήκες κράτησης της πελάτισσας το στις Κεντρικές Φυλακές, όπου – όπως είπε – καταπατώνται όλα τα ανθρωπινά δικαιώματά της.

Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου ζήτησε από τον κ. Αργυρού στην επόμενη δικάσιμο να τους αναφέρει συγκεκριμένα το αίτημά του για το ζήτημα της μετάφρασης και υπέδειξε ότι οι Κεντρικές Φυλακές είναι ανεξάρτητες και θα πρέπει να αποταθεί με επιστολή του διαβιβάζοντας το αίτημά του κι εφόσον χρειαστεί μετά, να εξεταστεί κάποιο ζήτημα από το δικαστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ