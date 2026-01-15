Έρικ Κίτας: Αλλάζει συνεχώς το σκηνικό του καιρού - Πότε περιμένουμε νέα πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια [ηχητικό]

Σκαμπανευάσματα παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ασθενή χιονόπτωση στα ορεινά, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο μετεωρολόγος Έρικ Κίτας από την πλατφόρμα Kitas Weather.

Όπως εξήγησε, ο Δεκέμβριος έχει ήδη υπερκαλύψει την κανονική του βροχόπτωση, ενώ ο Ιανουάριος μέχρι στιγμής κινείται περίπου στο 50% των κανονικών επιπέδων. Παρά το γεγονός ότι απαιτούνται ακόμη πολλές βροχές για να ικανοποιηθούν τα φράγματα, το θετικό στοιχείο είναι πως το έδαφος έχει απορροφήσει σημαντικές ποσότητες νερού. Ο κ. Κίτας χαρακτήρισε κρίσιμους τους επόμενους δύο μήνες για τη συνολική υδρολογική εικόνα.

Μεταβαλλόμενο σκηνικό στο τριήμερο

Για το άμεσο διάστημα, ο καιρός σήμερα Πέμπτη παραμένει κυρίως αίθριος, ενώ παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και την Παρασκευή, με παροδικές νεφώσεις. Το σκηνικό, ωστόσο, αλλάζει εκ νέου το Σαββατοκύριακο, με πτώση της θερμοκρασίας και την κάθοδο ψυχρής αέριας μάζας.

Σύμφωνα με τον Έρικ Κίτα, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και τα παράλια, ενώ στο Τρόοδος προβλέπεται χιονόπτωση, χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται ως σημαντική με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Τέλος, ο κ. Κίτας ανέφερε ότι προς τα τέλη του μήνα διαφαίνεται η πιθανή επίδραση νέου καιρικού συστήματος στην Κύπρο, σημειώνοντας ωστόσο πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις.

Ακούστε την παρέμβαση του Έρικ Κίτα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΙΚ ΚΙΤΑΣ 15-01-2026