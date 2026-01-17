Φωνάζουν οι Υψωνιάτες: Αναβρασμός για το Kourium Central Park – Οργίλη αντίδραση για τις απαλλοτριώσεις

Έντονα παράπονα και διαμαρτυρίες υπάρχουν στον Δήμο Κουρίου σχετικά με την πρόθεση του δήμου να φτιάξει ένα μεγάλο πάρκο μεγέθους σχεδόν δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων σε γεωργική γη μεταξύ των διαμερισμάτων Ύψωνα, Τραχωνίου και Κολοσσίου. Οι πρώτες αποφάσεις έχουν ήδη ψηφιστεί ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κουρίου και περιλαμβάνουν σχεδιασμό σε βάθος 20ετίας, με αρχή το 2026. Στόχος του εν λόγω έργου είναι κυρίως να θωρακίσει αντιπλημμυρικά ολόκληρο τον Δήμο Κουρίου, μία περιοχή που αναπτύσσεται ραγδαία σήμερα και χρειάζεται από τώρα να ληφθούν μέτρα, πριν να είναι αργά, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για περαιτέρω αύξηση των οικιστικών ζωνών εντός του δημοτικού διαμερίσματος Ύψωνα σε περιοχές εκτός των Βάσεων. Ειδικότερα το συγκεκριμένο έργο, επηρεάζει άμεσα θετικά το δημοτικό διαμερίσμα Τραχωνίου που κινδυνεύει από πλημμύρες. Σημειώνεται δε ότι ο τελικός σχεδιασμός και η τελική έκταση δεν έχουν καθοριστεί εν αναμονή ολοκλήρωσης των μελετών.









Ο δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου, μιλώντας στον Κυριακάτικο Πολίτη στις 11 Ιανουαρίου, αποκάλυψε το πλάνο και το σχέδιο που υπάρχει για το Kourium Central Park τονίζοντας ότι «θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, χώρους αναψυχής, ποδηλατόδρομους, τεχνητές λίμνες, αντιπλημμυρικά έργα για διαφύλαξη της Αλυκής Ακρωτηρίου και μια μεγάλη πλατεία για συναυλιακούς χώρους, κάτι που λείπει από τη Λεμεσό σήμερα», για να προσθέσει ότι «Το έργο θα χωριστεί σε φάσεις και έχει ορίζοντα υλοποίησης 30 χρόνων με πλάνο για την κάθε φάση. Υπολογίζουμε ότι χρειάζονται 65.000 τετραγωνικά απαλλοτριώσεις ανά έτος, ενταγμένα στους προϋπολογισμούς. Θα ξεκινήσουμε με περίπου 50 χιλ. τετραγωνικά μέτρα και κάθε χρόνο θα επενδύουμε περισσότερα ώστε να φτάσουμε στον στόχο των 2 εκατ. τ.μ.».

Μαζική συγκέντρωση στο Δημαρχείο

Κληθείς να απαντήσει για ενδεχόμενες αντιδράσεις από τους επηρεαζομένους, ο δήμαρχος υπέδειξε ότι «κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν δουλεύουμε μόνο για μας αλλά και για τις επόμενες γενιές. Οι απαλλοτριώσεις θα γίνουν στη βάση της σημερινής αξίας και χωρίς να αλλάξουν οι πολεοδομικές ζώνες. Έτσι και αλλιώς σήμερα είναι σε ζώνη Ζ1, δηλαδή ζώνη προστασίας (γεωργική)».

Μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης οι αντιδράσεις αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο και έτσι προγραμματίστηκε για χθες βράδυ συνάντηση στο δημαρχείο Κουρίου για συζήτηση του θέματος. Η αίθουσα θεάτρου του Δημαρχείου ήταν κατάμεστη με πέρα από 300 άτομα. Μετά το τέλος της δίωρης περίπου συνάντησης με τον Δήμαρχο, οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες γης σχημάτισαν επιτροπή που θα αναλάβει την περαιτέρω επικοινωνία με τις αρχές.

Οι επηρεαζόμενοι εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους με το πλάνο του δήμου, ενώ μερίδα δημοτικών συμβούλων θέτει και ζήτημα ως προς το τι είναι ακριβώς εκείνο που ψηφίστηκε, διευκρινίζοντας ότι ψήφισαν ομόφωνα τον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά όχι την ολοκληρωμένη μελέτη του έργου. Οι ιδιοκτήτες της γης μεταξύ άλλων αναφέρονται σε αδικαιολόγητα μεγάλη έκταση γης, ενώ θεωρούν ότι δεν θα λάβουν την κατάλληλη αποζημίωση. Υπολογίζεται ότι, στην έκταση που θα χρειαστεί, επηρεάζονται 400 περίπου ιδιοκτήτες, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή έχει επιλεχθεί γιατί εκεί καταλήγουν δύο μεγάλα αργάκια της περιοχής στα οποία έχουν διοχετευτεί μέσα από διάφορα έργα τα όμβρια ύδατα.

Από τη πλευρά του ο Δήμαρχος παρουσίασε για πρώτη φορά ένα ενδεικτικό χάρτη-σκιαγράφημα του ευρύτερου σημείου όπου υπολογίζεται να γίνει το έργο. Ξεκαθάρισε πολλές φορές ότι η ακριβής χωροθέτηση αλλά και η έκταση θα καθοριστεί από τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον ΕΟΑ. Βασικό ζήτημα είναι το μέγεθος που θα χρειαστεί να έχουν οι μεγάλες λίμνες κατακράτησης και η ζώνη προστασίας που θα πρέπει να δημιουργηθεί γύρω από αυτές, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία για την υλοποίηση του πάρκου. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει ζήτημα με την περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη του Δήμου ευρύτερα αν δεν υλοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα όσο είναι νωρίς. Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι όπου υπάρχουν νόμιμα αδειοδοτημένες κατοικίες δεν θα επηρεαστούν από τους σχεδιασμούς. Τέλος, προσπάθησε να εξηγήσει στους παρευρισκόμενους ότι αυτή τη στιγμή η γη είναι προστατευόμενη γεωργική ζώνη και τα δεδομένα που υπάρχουν δεν αφήνουν περιθώριο για οικιστικές αναπτύξεις.