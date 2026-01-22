ΥΠΕΣ: Απορρίπτει τις αιχμές Δαμιανού περί εμπαιγμού για το νομοσχέδιο των κοινόκτητων οικοδομών

Αναφορές του Προέδρου της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστου Δαμιανού, περί εμπαιγμού της Επιτροπής και του σώματος σε σχέση με την προώθηση του νομοσχεδίου για τις κοινόκτητες οικοδομές, απορρίπτει το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση «έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να υποβληθεί ένα λειτουργικό και εφαρμόσιμο νομοσχέδιο».

Σε ανακοίνωση το ΥΠΕΣ σημειώνει ότι «από την πρώτη στιγμή, ως Κυβέρνηση είχαμε υπογραμμίσει την ανάγκη άμεσης προώθησης του συγκεκριμένου νομοθετήματος, το οποίο θα επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματα που ταλαιπωρούν χιλιάδες ιδιοκτήτες και ένοικους σε κοινόκτητες οικοδομές».

Προσθέτει ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είχε ετοιμαστεί ήδη από το 2023, πριν τη σύσταση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και τη μεταφορά της αρμοδιότητας της αδειοδότησης σε αυτούς, ενώ ακολούθως, συζητήθηκε στην παρουσία εκπροσώπων των ΕΟΑ, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις διατάξεις του κειμένου.

«Παρά το γεγονός αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους ΕΟΑ, διενεργήθηκε εκ νέου διαβούλευση με τους Οργανισμούς, που αποτελούν από 1η Ιουλίου 2024 την αρμόδια Οικοδομική Αρχή, με βάση τη νομοθεσία», προσθέτει.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ετοίμασε μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των κοινόκτητων οικοδομών, αναλυτική κατάσταση των χρόνων διεκπεραίωσης των απαιτούμενων διεργασιών, εκτίμηση του προσωπικού για στελέχωση, καθώς επίσης και προτεινόμενα σενάρια τελών για κάλυψη του κόστους λειτουργίας Υπηρεσίας Εγγραφής και Εποπτείας Λειτουργίας Διαχειριστικών Επιτροπών Κοινόκτητων Οικοδομών.

Αναφέρει ότι η συγκεκριμένη μελέτη καλύπτει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του προτεινόμενου πλαισίου, απαντώντας σε όλους τους προβληματισμούς των ΕΟΑ σε σχέση τόσο με τη διαδικασία και το πλαίσιο εφαρμογής, όσο και τους επιπρόσθετους ανθρώπινους πόρους που θα απαιτηθούν από πλευράς τους.

Προσθέτει ότι με βάση την εν λόγω μελέτη, το επιπρόσθετο προσωπικό που θα απαιτηθεί δεν θα ξεπερνά τα 30 άτομα παγκύπρια και το κόστος μισθοδοσίας τους υπερκαλύπτεται μέσα από τα προτεινόμενα τέλη.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η μελέτη στάλθηκε στους ΕΟΑ στις 5 Νοεμβρίου 2025, χωρίς να υποβληθούν οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια από πλευράς τους στους 2,5 μήνες που μεσολάβησαν μέχρι τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών.

«Μετά τη σημερινή εξέλιξη και αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, θα προχωρήσουμε άμεσα ξανά στην σύγκληση συνεδρίας με τους ΕΟΑ για περαιτέρω διαβούλευση και θα προχωρήσουμε με εκ νέου κατάθεση του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής», προσθέτει.

Αναμένουμε ότι η πιο πάνω αναγκαιότητα θα αναγνωριστεί και από πλευράς του νομοθετικού Σώματος, ώστε το συντομότερο δυνατό να έχουμε στη διάθεσή μας ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει πρώτα και πάνω απ’ όλα τους πολίτες, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ