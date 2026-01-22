«Ναι» της Βουλής για ασφαλιστική κάλυψη στο στρατό με ποσά για θάνατο ή αναπηρία

Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη τροποποίηση κανονισμών, ώστε να θεσμοθετηθεί η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας που είναι δικαιούχοι/ες επιδόματος δυνάμει των προνοιών των κανονισμών, σε περίπτωση θανάτου ή πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας εργασίας και εφόσον ο θάνατος ή η ανικανότητα επισυνέβη κατά την άσκηση των καθηκόντων για τα οποία θα λάμβαναν το επίδομα.

Το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται στις €115.000 κατ’ αποκοπήν, το οποίο διανέμεται ισόποσα στους κληρονόμους του αποθανόντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμου, πλέον €95.000 ανά εξαρτώμενο.

Σε περίπτωση πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας εργασίας η ασφαλιστική κάλυψη που θα καταβληθεί στον δικαιούχο ανέρχεται στις €115.000 κατ’ αποκοπήν, πλέον €95.000 ανά εξαρτώμενο.

Σε περίπτωση πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία, η ασφαλιστική κάλυψη θα καταβάλλεται κατόπιν και σύμφωνα με απόφαση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, συνεπεία τραυματισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μέλους του Στρατού και/ή κατ’ επίκληση ασκήσεως των καθηκόντων για τα οποία θεμελιώνεται το δικαίωμα καταβολής επιδόματος.

Τα ποσά δεν υπόκεινται σε φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις και σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί απαίτηση εναντίον της Δημοκρατίας είτε από κληρονόμο του αποθανόντος, είτε από το ολικά ανίκανο για εργασία μέλος του Στρατού για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης συνεπεία θανάτου ή ανικανότητας και αποδειχθεί ότι δικαιούται αποζημίωση, το δικαστήριο κατά την επιδίκαση του ύψους των αποζημιώσεων θα λαμβάνει υπόψη και θα συμψηφίζει στο ύψος του ποσού της αποζημίωσης και το ποσό που ήδη καταβλήθηκε δυνάμει των προνοιών των κανονισμών.

Τα επιδόματα καταβάλλονται ως αντιστάθμισμα του κινδύνου που διατρέχουν μέλη του Στρατού κατά τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων επικίνδυνων εργασιών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το ύψος κάθε επιδόματος καθορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2025.

