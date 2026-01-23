Κατατέθηκε πρόταση νόμου για κατάργηση του Φορέα - Ποιοι την υπογράφουν

Πρόταση νόμου για κατάργηση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης κατατέθηκε χθες στη Ολομέλεια της Βουλής , με στόχο τον τερματισμό της λειτουργίας του και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών του σε υφιστάμενο θεσμό.

Την πρόταση συνυπογράφουν ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Τι προβλέπει η πρόταση νόμου

Σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης, καταργείται ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, με πρόβλεψη για μεταβατική περίοδο έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η υφιστάμενη Διαχειριστική Επιτροπή θα περιοριστεί αποκλειστικά στη διεκπεραίωση εκκρεμών ζητημάτων και δεν θα αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες ή αποφάσεις.

Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι, μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, ο Φορέας παύει οριστικά να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο.

Τι γίνεται με χρήματα και υποχρεώσεις του Φορέα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Φορέα. Όπως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης μεταφέρονται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Με τη ρύθμιση αυτή, το Ίδρυμα αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκπλήρωση όλων των υφιστάμενων δεσμεύσεων, διασφαλίζοντας ότι δεν επηρεάζονται οι δικαιούχοι ή εκκρεμείς υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί.

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου αναφέρεται ότι στόχος είναι η αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω υφιστάμενων θεσμών με σαφές πλαίσιο λειτουργίας.

Όπως σημειώνεται, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε οργανισμό με θεσμοθετημένο ρόλο κρίνεται ως πιο αποτελεσματική λύση σε σχέση με τη διατήρηση παράλληλων δομών.

Η πρόταση νόμου αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση σε αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, πριν οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για λήψη απόφασης.