Δημόσιοι υπάλληλοι εκβιάζουν εργολάβους

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Επειδή η καταγγελία υποβλήθηκε ανώνυμα ενώπιον της Αρχής, δεν κατέστη δυνατή η διερεύνησή της, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας με το πρόσωπο που την υπέβαλε. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητάς της, η Αρχή παρέπεμψε την υπόθεση προς διερεύνηση στο αρμόδιο υπουργείο

Καταγγελία που αφορά φερόμενη διαφθορά δημόσιων υπαλλήλων διαβίβασε η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο αρμόδιο υπουργείο, υπό την εποπτεία του οποίου υπάγεται το τμήμα στο οποίο υπηρετούν, προκειμένου να διεξαχθεί σχετική έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η καταγγελία διαβιβάστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς στον γενικό διευθυντή του υπουργείου, ο οποίος μελετά τα στοιχεία με στόχο να αποφασίσει...

