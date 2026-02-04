Δημόσιοι υπάλληλοι εκβιάζουν εργολάβους

Καταγγελία που αφορά φερόμενη διαφθορά δημόσιων υπαλλήλων διαβίβασε η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο αρμόδιο υπουργείο, υπό την εποπτεία του οποίου υπάγεται το τμήμα στο οποίο υπηρετούν, προκειμένου να διεξαχθεί σχετική έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η καταγγελία διαβιβάστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς στον γενικό διευθυντή του υπουργείου, ο οποίος μελετά τα στοιχεία με στόχο να αποφασίσει...

