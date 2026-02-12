Έτσι είδε ο τουρκικός Τύπος τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Τον απόηχο των δηλώσεων των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά της συνάντηση στο «Λευκό παλάτι» στην Άγκυρα, αλλά και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας - Ελλάδας, σχολίασε ο τουρκικός Τύπος.

Το CNN Turk αφού σχολίασε τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τις εργασίες στο «ΑΣΣ», στάθηκε κυρίως στις δηλώσεις των δύο ηγετών επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές ήρθαν πιο κοντά στην επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο:

«Τα τρέχοντα ζητήματα είναι περίπλοκα, δεν είναι ανυπέρβλητα βάσει του διεθνούς δικαίου, εφόσον υπάρχει καλή πίστη, εποικοδομητικός διάλογος και βούληση για εξεύρεση λύσης. Χάρηκα που είδα ότι ο αγαπητός μου φίλος Κυριάκος και εγώ συμφωνούμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι, όπως ακριβώς έχουμε σημειώσει πρόοδο σε όλους τους άλλους τομείς των σχέσεών μας από το 2023, μπορεί επίσης να σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση των αλληλένδετων ζητημάτων στο Αιγαίο».

Πάντως, το CNN Turk έθεσε και ένα ερωτηματικό για το θέμα που αφορά την FETÖ. ότι Εξάλλου η Άγκυρα θεωρεί ότι η Ελλάδα αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημεία διαφυγής των τρομοκρατών της FETÖ: «Ενώ είναι γνωστό ότι η Ελλάδα πρόσφατα ανακάλεσε τις άδειες παραμονής μελών τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η FETÖ και το PKK, υπάρχουν εικασίες σχετικά με το κατά πόσον θα προχωρήσουν πιθανές συνεργασίες για την αντιτρομοκρατία» ανέφερε σχετικά.

Anadolu: Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu στάθηκε ιδιαίτερα στην κοινή θέση των δύο ηγετών για διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, αλλά και την κοινή θέληση για επίλυση των «προβλημάτων» με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ωστόσο, το τουρκικό πρακτορείο αναφέρει ως αντιπαράθεση στο καλό κλίμα της συνάντησης και τα «αγκάθια» που χωρίζουν τις δύο χώρες: «Τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και τις διεκδικήσεις σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ», «το ζήτημα του FIR και το Κυπριακό», αλλά και «την πάγια προειδοποίηση για casus belli σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 ναυτικών μιλίων».

Milliyet: Το ρεπορτάζ περιγράφει την ακολουθία της επίσκεψης, επίσημη υποδοχή, διμερής συνάντηση, συνεδρίαση του 6ου Συμβουλίου Συνεργασίας, τελετή υπογραφών και κοινή συνέντευξη Τύπου. Στέκεται στο οικονομικό σκέλος, με τον στόχο των 10 δισ. δολαρίων στο διμερές εμπόριο, και στη διατύπωση ότι οι δύο πλευρές «έβαλαν στο τραπέζι» Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με «ανοιχτό και ειλικρινή» τρόπο. Καταγράφει ακόμη τις αναφορές Ερντογάν σε τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα και μειονότητες, με ειδική μνεία στη Δυτική Θράκη.

Sabah: Δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στα «βασικά σημεία» των δηλώσεων Ερντογάν, από τον στόχο εμπορίου 10 δισ. δολαρίων μέχρι τη θέση ότι τα ζητήματα μπορούν να βρουν δρόμο λύσης μέσα από διάλογο και διεθνές δίκαιο. Περιλαμβάνει και αποσπάσματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κεντρικό μήνυμα τη σημασία του διαλόγου και την εκτίμηση ότι οι προσπάθειες έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Στο ίδιο κείμενο παραθέτει αναλυτικά τη λίστα των συμφωνιών και μνημονίων που υπογράφηκαν, από επενδύσεις και ναυτιλία μέχρι σεισμική ετοιμότητα, πολιτισμό και συνεργασία σε επιστήμη και τεχνολογία.

Hürriyet: Το άρθρο της εστιάζει στην κεντρική φράση του Τούρκου προέδρου για την προοπτική επίλυσης «δύσκολων αλλά όχι άλυτων» θεμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, εφόσον υπάρχει βούληση και διάλογος. Τοποθετεί τις δηλώσεις μετά την τελετή υπογραφών και αποτυπώνει το στίγμα ότι Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος αποτέλεσαν βασικό πεδίο της συζήτησης. Στο κάδρο μπαίνει και η γενικότερη λογική συνέχισης των επαφών σε επίπεδο κορυφής.

Yeni Şafak: Το live ρεπορτάζ κατέγραψε βασικά σημεία από την κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αιχμή τον στόχο για το διμερές εμπόριο και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων. Ξεχώρισε η αναφορά ότι Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συζητήθηκαν «ανοιχτά και ειλικρινά», ενώ παρατίθενται και σύντομα σημεία από τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τη σημασία του διαλόγου.

A Haber: Το άρθρο έδωσε σε μορφή «τίτλων» τα κύρια αποσπάσματα των δηλώσεων, με έμφαση στη θέση ότι τα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε πλαίσιο διεθνούς δικαίου και πολιτικής βούλησης. Παράλληλα, ενσωματώνει αναφορές σε εμπορικό στόχο 10 δισ. δολαρίων, οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία, καθώς και σε μειονότητες, με ειδική μνεία στη Δυτική Θράκη, ενώ επεκτείνεται και σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Συρία.

cnn.gr