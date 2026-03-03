Κρίση με καταφύγια μόνο για το 45% του πληθυσμού και χωρίς «112»

Τα σοβαρά κενά που παρουσιάζονται τόσο στο ζήτημα των καταφυγίων και την αδυναμία κάλυψης ολόκληρου του πληθυσμού, όσο και στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, το οποίο, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις δεν είναι ακόμα έτοιμο, έχουν επαναφέρει τα γεγονότα των εχθρικών επιθέσεων στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Υπό τον ήχο των πολεμικών τυμπάνων στην περιοχή, η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, παραδέχθηκε χθες ότι σε παγκύπρια κλίμακα υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια, τα οποία καλύπτουν μόνο το 40 έως 45% του πληθυσμού της Κύπρου. «Οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν το πλησιέστερο καταφύγιο είτε μέσω της εφαρμογής SafeCY είτε επικοινωνώντας με το Κέντρο Ελέγχου Κρίσεων της Πολιτικής Άμυνας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοντινό καταφύγιο, συστήνεται η παραμονή σε εσωτερικό χώρο με συμπαγή κατασκευή. Αν κάποιος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, οι οδηγίες είναι να πέσει στο έδαφος και, εφόσον υπάρχει κοντά χαράκωμα ή χαντάκι, να αναζητήσει εκεί προσωρινή προστασία», σημείωσε επίσης η Μαρία Παπά, σε κοινή συνέντευξη με τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Νέα κίνητρα την επόμενη εβδομάδα

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, παραδέχθηκε ότι η πλήρης κάλυψη του πληθυσμού της Κύπρου δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες στη συνεργασία με ιδιώτες για διάθεση χώρων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνεννόηση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε να παρέχονται κίνητρα μέσω επιπλέον συντελεστή δόμησης για τη δημιουργία υπόγειων καταφυγίων σε νέες πολυκατοικίες.

Η συντήρηση

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των υφιστάμενων καταφυγίων, υπενθυμίζεται ότι εικόνες μετατροπής τους σε... αποθήκες σωριασμένων αντικειμένων φιλοξενούνται κατά καιρούς στις σελίδες των εφημερίδων και άλλων ΜΜΕ. Για το θέμα αυτό ο κ. Ιωάννου διαβεβαίωσε ότι η Πολιτική Άμυνα διενεργεί επιτηρήσεις για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους, ωστόσο η ευθύνη για τη συντήρησή τους, πρόσθεσε, ανήκει στους ιδιοκτήτες των υποστατικών.

Χωρίς Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Αναφερόμενος στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι πρόκειται για κρίσιμη υποδομή για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Μετά την ακύρωση της αρχικής διαδικασίας διαγωνισμού και την αναθεώρηση των προδιαγραφών με τη συνδρομή εμπειρογνώμονα, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Η σύμβαση κατακυρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με στόχο υλοποίησης τον ερχόμενο Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέχρι στιγμής τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, ενώ ζήτημα που προέκυψε με παρόχους έχει επιλυθεί. Όπως ανέφερε, ο στόχος εφαρμογής του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης παραμένει εφικτός.

Οι σειρήνες ειδοποίησης

Όσον αφορά την ενημέρωση του πληθυσμού στο νησί, σε περίπτωση κινδύνου, αυτή γίνεται μέσω σειρήνων, οι οποίες, σύμφωνα με την κα Παπά, μπορούν να ενεργοποιηθούν τοπικά. Επίσης η ενημέρωση γίνεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας, πρόσθεσε.

Όταν δεν υπάρχει καταφύγιο

«Αν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινό σημείο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο εσωτερικά της οικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου, όπως υπόγειους χώρους στάθμευσης και χώρους με συμπαγείς τοίχους. Ταυτόχρονα, εκπαιδευμένοι Συνοικιο-φύλακες θα βρίσκονται σε σημεία με αυξημένη ανάγκη, για να κατευθύνουν και να βοηθήσουν τον πληθυσμό», ανακοινώθηκε, μεταξύ άλλων χθες, από την Πολιτική Άμυνα, μετά την επίθεση από drone στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου.