Άμεση κινητοποίηση της Αεράμυνας: Κατάρριψη drones και ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο

Δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση της Πάφου προχώρησαν στην κατάρριψη δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία κατευθύνονταν προς τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απειλή έγινε έγκαιρα αντιληπτή από τα συστήματα επιτήρησης, επιτρέποντας την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναχαίτισης.

Τα μαχητικά αεροσκάφη εντόπισαν και κατέρριψαν τα drones πριν αυτά εισέλθουν πάνω από το έδαφος της Δημοκρατίας, αποτρέποντας πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής τους, τα αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση τους, χωρίς να αναφερθεί οποιοδήποτε περαιτέρω περιστατικό.

Παρά την ένταση που προκάλεσε το συμβάν, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για κλείσιμο του εναέριου χώρου, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση ως ελεγχόμενη.

Στο μεταξύ, στις 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:29, η Κυβέρνηση ενημέρωσε για τον εντοπισμό πιθανού ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι έχουν ήδη ληφθεί όλα τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και, εφόσον απαιτηθεί, για την αντιμετώπισή του. Όπως σημείωσε, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη διαρκή επαγρύπνηση των αρχών σε ένα ευρύτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών.