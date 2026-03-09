Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αναστολή δίωξης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συνταγματικότητα των υφυπουργείων

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Νέα νομικά ερωτήματα για τη συνταγματικότητα των υφυπουργείων προκύπτουν μετά την αναστολή ποινικής δίωξης από τον Γενικό Εισαγγελέα σε υπόθεση που εκδικαζόταν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το κατά πόσο η ίδρυση και λειτουργία τους προβλέπεται από το Σύνταγμα και κατά πόσο οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτά είναι νομικά έγκυρες

Ενόσω το θέμα της συνταγματικότητας των υφυπουργείων το οποίο αναδείχθηκε πολλάκις σε νομικές συζητήσεις και όχι μόνο, δεν λύνεται μια και έξω, δηλαδή με απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αναπόφευκτα, θα επηρεάζει και νομικές διαδικασίες ενώπιον κατώτατων δικαστηρίων. Ακόμη μια τέτοια περίπτωση, στην οποία τονίστηκε το θέμα της συνταγματικότητας των υφυπουργείων αναδείχθηκε σε ποινική υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Η υπόθεση αφορούσε κατηγορητήριο που καταχωρίστηκε από τον γενικό διευθυντή του Υφυπουργείου Του...

