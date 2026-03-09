Αναστολή δίωξης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συνταγματικότητα των υφυπουργείων
Νέα νομικά ερωτήματα για τη συνταγματικότητα των υφυπουργείων προκύπτουν μετά την αναστολή ποινικής δίωξης από τον Γενικό Εισαγγελέα σε υπόθεση που εκδικαζόταν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το κατά πόσο η ίδρυση και λειτουργία τους προβλέπεται από το Σύνταγμα και κατά πόσο οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτά είναι νομικά έγκυρες
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.