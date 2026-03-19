Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ρίψη πυροβολισμών σε δύο οικίες στην Αγία Νάπα - Προκλήθηκαν ζημιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, «οι πυροβολισμοί ρίφθηκαν γύρω στις 2 πμ σήμερα, στις οικίες 67χρονου και 60χρονου, που βρίσκονται στον ίδιο δρόμο».

Υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον δύο οικιών στην Αγία Νάπα, διερευνά η Αστυνομία, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, «οι πυροβολισμοί ρίφθηκαν γύρω στις 2 πμ σήμερα, στις οικίες 67χρονου και 60χρονου, που βρίσκονται στον ίδιο δρόμο».

Αναφέρεται ότι «από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, φαίνεται ότι στο πρώτο σπίτι ρίφθηκαν τρεις πυροβολισμοί και στο δεύτερο τέσσερις, με τη χρήση πυροβόλου όπλου».

Σημειώνεται ότι «από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία των δύο οικιών».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠυροβολισμοίΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα