Αστυνομία: Συνελήφθησαν 8 άτομα και έγιναν 351 καταγγελίες σε ελέγχους το βράδυ της Κυριακής

Στη σύλληψη οκτώ προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 566 οχήματα και ελέγχθηκαν 688 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν 351 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Προέκυψαν επίσης 20 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 18 οχήματα.

Ξεχωρίζουν 12 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και πέντε υποθέσεις για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 142 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και 32 για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.