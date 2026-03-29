Στελέχωση εκλογικών κέντρων: Οι παχυλές αμοιβές έφεραν πλήθος αιτήσεων - Βοηθοί €316, προεδρεύοντες €617

Η Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχει ακόμη τελική εικόνα για τον αριθμό των ατόμων που θα χρειαστεί να εργαστούν για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων, καθώς η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους συνεχίζεται. Η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 2 Απριλίου, την ερχόμενη Πέμπτη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει και η κατανομή των νέων εκλογέων.

Υπολογίζεται ότι τα εκλογικά κέντρα θα ανέλθουν σε 1.185 και θα στελεχωθούν με ισάριθμους προεδρεύοντες, με 4.439 βοηθούς υπαλλήλους και 1.185 αστυνομικούς.

Πέραν των εκλογικών κέντρων που θα λειτουργήσουν στην Κύπρο, αναμένεται να λειτουργήσουν έως και 10 εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, νοουμένου ότι θα υπάρξει επαρκές ενδιαφέρον από εκλογείς έως στις 2 Απριλίου που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων. Τα εν λόγω κέντρα θα στελεχωθούν με 10 προεδρεύοντες και 38 βοηθούς υπαλλήλους.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 λειτούργησαν τέσσερα εκλογικά κέντρα στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και τέσσερα στο Λονδίνο.

Για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, απαιτείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τουλάχιστον 30 εκλογείς ανά εκλογική περιφέρεια, οι οποίοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των εκλογών. Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία, στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές αναμένεται να λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες.

Οι αμοιβές

Από τις 16 του μήνα, το Υπουργείο Εσωτερικών δέχεται αιτήσεις για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων. Όπως διαπιστώνεται, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα, για εργασία στις εκλογές της 24ης Μαΐου λόγω της αμοιβής που θα καταβληθεί, η οποία είναι η υψηλότερη που έχει δοθεί μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, το προσωπικό που θα εργαστεί στα εκλογικά κέντρα θα αποζημιωθεί ως εξής: προεδρεύοντες €617 και βοηθοί €316. Ως προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων επιλέγονται έμπειροι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών. Οι πιο πάνω αμοιβές είναι πριν από τη φορολογία και αφορούν εργασία από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, δηλαδή, συνολικά 14 ώρες. Με βάση τα πιο πάνω, η ωριαία αμοιβή για τους προεδρεύοντες ανέρχεται περίπου στα €37,5 ενώ για τους βοηθούς στα €20.

Όπως μας αναφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα ποσά είναι αυξημένα σε σύγκριση με εκείνα που καταβλήθηκαν στις δημοτικές εκλογές του 2024, κυρίως για τρεις λόγους:

*Αυξήθηκαν οι μισθοί στον δημόσιο τομέα (τιμαριθμική αναπροσαρμογή και γενικές αυξήσεις).

*Άλλαξε η φόρμουλα υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης, η οποία επανήλθε στα προ της οικονομικής κρίσης επίπεδα.

*Προστέθηκε μία επιπλέον ώρα σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021 στη διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων λόγω αυξημένου αριθμού κομμάτων και υποψηφίων.

Δέον να σημειωθεί ότι, στις εκλογές αυτές θα χρησιμοποιηθεί ψηφοδέλτιο δύο όψεων για να χωράνε όλοι οι υποψήφιοι.

Ποιοι μπορούν να εργαστούν

Για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων μπορούν να εργαστούν δημόσιοι λειτουργοί, άνεργοι πτυχιούχοι, καθώς και υπάλληλοι οργανισμών δημοσίου δικαίου και του ιδιωτικού τομέα. Όπως και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προτεραιότητα θα δοθεί σε άνεργους πτυχιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στελέχωση εκλογικού κέντρου μέχρι και τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας aps.elections.moi.gov.cy.

Εκλογές με κόστος €5,8 εκατ.

Για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, το Υπουργείο Εσωτερικών περιέλαβε κονδύλι ύψους €5.700.000 στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση στο κρατικό μισθολόγιο, καθώς και την πλήρη επαναφορά των επιδομάτων υπερωριών. Ωστόσο, μετά την οριζόντια αποκοπή 5% που αποφάσισε η Βουλή κατά τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού, το ποσό αυτό μειώθηκε στα €5.415.000. Το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την αποζημίωση που καθορίστηκε πρόσφατα από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για όσους θα εργαστούν την ημέρα των εκλογών, ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών πρόσθετες πιστώσεις ύψους €350.000.

Σημειώνεται ότι στο κονδύλι για τις εκλογές του 2026 περιλαμβάνεται ποσό ύψους €237.500 για τη διενέργεια αναπληρωματικών εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς μεγάλος αριθμός αξιωματούχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεκδικεί βουλευτική έδρα. Ως εκ τούτου, υπάρχει ενδεχόμενο να απαιτηθεί η διεξαγωγή αναπληρωματικών εκλογών σε ορισμένους δήμους.

Στο κονδύλι περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €236.500 για την παραχώρηση κρατικής χορηγίας στα μη κοινοβουλευτικά κόμματα που θα εξασφαλίσουν στις βουλευτικές εκλογές ποσοστό τουλάχιστον 3% επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων, νοουμένου ότι θα έχουν συμμετάσχει στις εκλογές με αριθμό υποψηφίων που καλύπτει τουλάχιστον το 50% των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.

Πόσοι ψηφίζουν

Μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2026, που έγινε η τελευταία αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, είχαν καταγραφεί 561.252 εκλογείς. Μέχρι τις 27 Μαρτίου 2026 υποβλήθηκαν 5.492 νέες αιτήσεις για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, εκ των οποίων οι 1.379 υποβλήθηκαν διαδικτυακά.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 κατατέθηκαν 651 υποψηφιότητες από συνολικά 15 κομματικούς συνδυασμούς. Στα ψηφοδέλτια περιλαμβάνονταν επίσης επτά ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Οι εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται ανά τριμηνία και συγκεκριμένα στις 2 Ιανουαρίου, 2 Απριλίου, 2 Ιουλίου και 2 Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο εκλογικός κατάλογος βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές είναι αυτός της 2ας Απριλίου 2026.

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, νοουμένου ότι η αίτηση εγγραφής υποβληθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από αυτές. Δικαίωμα εγγραφής έχουν επίσης οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με δηλωμένη διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές. Για άτομα ηλικίας έως 25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά.

Με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που η ηλικία του αιτητή ή της αιτήτριας υπερβαίνει το 25ο έτος, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται προσωπική συνέντευξη και προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι διαμένει στην Κύπρο κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Οι υποψήφιοι και το παράβολο

Με βάση το Άρθρο 64 του Συντάγματος, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος:

* Έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο της εκλογής.

* Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας, ούτε έχει στερηθεί της εκλογιμότητας με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος.

* Δεν πάσχει από διανοητική νόσο που τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως βουλευτής.

€500 το παράβολο

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας πρέπει να υπογράφεται από τέσσερις εκλογείς (δύο προτείνοντες και δύο υποστηρίζοντες), των οποίων τα ονόματα είναι καταχωρισμένα στον εκλογικό κατάλογο της οικείας εκλογικής περιφέρειας. Το παράβολο των €500, που πρέπει να καταβληθεί με την υποβολή της υποψηφιότητας, επιστρέφεται στις εξής περιπτώσεις: Αν αποσυρθεί η υποψηφιότητα, αν δεν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία και αν ο συνδυασμός ή ο υποψήφιος λάβει τουλάχιστον το 1/3 του εκλογικού μέτρου.

Τα έγγραφα υποβάλλονται στον έφορο Εκλογής είτε από τον υποψήφιο, είτε από τους προτείνοντες, είτε από τους υποστηρίζοντες.

Στα 28 τα πολιτικά κόμματα

Στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων περιλαμβάνονται σήμερα 28 κόμματα. Στην αίτηση εγγραφής για ίδρυση κόμματος δηλώνονται:

* Το όνομα του κόμματος και, προαιρετικά, το έμβλημα.

* Τα ονόματα και οι διευθύνσεις του αρχηγού / προέδρου / γενικού γραμματέα και των μελών της ηγεσίας του κόμματος.

* Επισυνάπτονται το καταστατικό του κόμματος και έγγραφο με τις υπογραφές και τους αντίστοιχους αριθμούς δελτίων ταυτότητας 300 πολιτών της Δημοκρατίας που έχουν δικαίωμα ψήφου και υποστηρίζουν την αίτηση εγγραφής.

Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος εγγραφής ύψους €2.000.

Ημερομηνίες σταθμοί μέχρι τις εκλογές

02/04/2026: Τελευταία ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο καθώς και τελευταία ημέρα υποβολής δηλώσεων για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα εξωτερικού.

23/04/2026: Απόφαση για διάλυση της Βουλής με βάση το Άρθρο 67 του Συντάγματος.

24/04/2026: Έκδοση διατάγματος του υπουργού Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών και διορισμός γενικού εφόρου και βοηθού γενικού εφόρου Εκλογών, εφόρων και βοηθών εφόρων Εκλογών κατά εκλογική περιφέρεια.

06/05/2026: Υποβολή υποψηφιοτήτων.

24/05/2026: Βουλευτικές εκλογές.

25/05/2026: Ανακήρυξη εκλεγέντων βουλευτών.