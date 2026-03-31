Στο εδώλιο οι δύο νεαροί για έκρηξη σε γυράδικο του Ρώσου επιχειρηματία Dmitry Punin

Τρίτη επίθεση κατά του ίδιου επιχειρηματία

Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου, παραπέμφθηκαν δυο πρόσωπα, 19 και 21 χρόνων, σε σχέση με την έκρηξη βόμβας σε εστιατόριο – γυράδικο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στην περιοχή του κάστρου της Λεμεσού.

Οι δυο ύποπτοι τελούσαν υπό κράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης της 3ης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος περιουσίας του συγκεκριμένου επιχειρηματία, η οποία αφορούσε πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού χαμηλής ισχύος στην είσοδο του υποστατικού.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού παρέπεμψε τους δύο νεαρούς σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου, ενώ διέταξε όπως αυτοί παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την έναρξη της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έγινε στόχος εγκληματικών στοιχείων και σήμερα τα ξημερώματα, με ρίψη πυροβολισμών σε μπαράκι, που διατηρεί, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας.

