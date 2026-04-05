Υδατικό: Σε λειτουργία η αφαλάτωση στο λιμάνι Λεμεσού - Ποια έργα ακολουθούν μέχρι το 2027

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) ο προγραμματισμός για την μόνιμη επίλυση του υδατικού συνεχίζεται αδιάκοπα. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα μια μονάδα αφαλάτωσης, η Κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης στο Λιμάνι Λεμεσού, δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η μονάδα λειτούργησε κατά το προηγούμενο διάστημα σε δοκιμαστική βάση, όπου έγιναν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί και ποιοτικοί έλεγχοι, και αφού ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, λειτουργεί πλέον κανονικά και παράγει νερό που προστίθεται στο υδατικό ισοζύγιο.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται για ενίσχυση της υδατικής επάρκειας της χώρας.

Η μονάδα αυτή είναι η τρίτη που τίθεται σε πλήρη λειτουργία μετά την Μονάδα Αφαλάτωσης στη Μονή, δυναμικότητας περίπου 15.000 κ.μ./ημέρα, που ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2025 και τη Μονάδα Αφαλάτωσης Κισσόνεργας, δυναμικότητας 12.000 κ.μ./ημέρα, που τέθηκε σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2025.

Με την προσθήκη των νέων αυτών μονάδων, ο αριθμός των μονάδων αφαλάτωσης αυξάνεται από πέντε, που λειτουργούσαν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, σε οκτώ σήμερα, ενώ με την ένταξη και της μονάδας στον Γαρύλλη αναμένεται να ανέλθει στις εννέα.

Συγκεκριμένα, η μονάδα στον Γαρύλλη, δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες εβδομάδες, μετά από τις καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Στον προγραμματισμό του ΥΓΑΑΠ για την περίοδο 2026-2027 είναι οι πιο κάτω αφαλατώσεις:

Η ολοκλήρωση της κινητής μονάδας στην Επισκοπή, δυναμικότητας 15.000 κ.μ./ημέρα, η κινητή μονάδα στο Βασιλικό, δυναμικότητας 20.000 κ.μ./ημέρα, η κινητή μονάδα στον Μαζωτό, δυναμικότητας 40.000 κ.μ./ημέρα, η πλωτή μονάδα στη Γερμασόγεια, δυναμικότητας 20.000 κ.μ./ημέρα.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, τα έργα αυτά του 2025-2027 αναμένεται να προσθέσουν συνολική ημερήσια δυναμικότητα 157.000 κυβικών μέτρων. Σε συνδυασμό με την ημερήσια δυναμικότητα των πέντε υφιστάμενων μόνιμων μονάδων, η οποία ανέρχεται στα 235.000 κ.μ., η συνολική δυναμικότητα του συστήματος θα αυξηθεί κατά 66%.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης κάλυπταν, έως το 2023 περίπου, το 70% των αναγκών ύδρευσης που εξυπηρετούνται από τα Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας. Το ποσοστό αυτό προσέγγισε το 75% εντός του 2025, ενώ σήμερα έχει φτάσει το 80%. Με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκτιμάται ότι στις αρχές του 2027 το ποσοστό αυτό θα πλησιάσει το 100%, μέσα από έργα γέφυρα, με στόχο τη σταδιακή πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης από αφαλατωμένο νερό και τη διατήρηση των αποθεμάτων στα φράγματα για τις ανάγκες της άρδευσης. Σε αυτό τον προγραμματισμό βασικό ρόλο έχει και η υδατική συνείδηση και ο τερματισμός της υπέρ κατανάλωσης που αποτελεί ακόμα ένα διαχρονικό πρόβλημα.

Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσέγγισης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς νερού, στην υλοποίηση έργων υποδομής και στη διαχείριση της ζήτησης, ώστε να ενισχύεται σταδιακά η ανθεκτικότητα του υδατικού συστήματος με στόχο την υδατική επάρκεια.