Βροχές και καταιγίδες σήμερα, αλλά… Πάσχα με καλό καιρό

Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και ανατολικές περιοχές, ενώ σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Ωστόσο, το σκηνικό βελτιώνεται αισθητά για το πασχαλινό τριήμερο, καθώς από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρά τις τοπικές νεφώσεις και το ενδεχόμενο λίγων μεμονωμένων βροχών.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Σήμερα αρχικά τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή σε παράλιες περιοχές και ενδεχομένως μεμονωμένη καταιγίδα στα βόρεια. Από το μεσημέρι και μετά όμως, αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και τοπικά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης, ωστόσο παροδικά στα νότια και στα ανατολικά παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα ανατολικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις σε δυτικές περιοχές, όπου και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα ανατολικά λίγο ταραγμένη.

Αύριο, Μ. Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά αυξημένες νεφώσεις το πρωί δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα δυτικά.

Το Μ. Σάββατο θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με το ενδεχόμενο λίγων μεμονωμένων βροχών. Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές σε νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι κατά το τριήμερο, θα πνέουν κατά διαστήματα ενισχυμένοι από δυτικές ως βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση μέχρι το Μ. Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα την Κυριακή του Πάσχα, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.