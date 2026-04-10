Μακένζι: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για τουρκοκυπριακό «φιλέτο»

Τουρκοκυπριακό παραθαλάσσιο ακίνητο υψηλής εμπορευσιμότητας και αξίας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μακένζι, δίπλα στο Ammos Beach Bar, θα παραχωρηθεί προς εκμίσθωση μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού. Το ακίνητο, που σήμερα είναι οικόπεδο (βλέπε φωτογραφίες), μπορούν να διεκδικήσουν μόνο πρόσφυγες μέχρι τη Δευτέρα 25/5/2026. Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την υψηλότερη τιμή ενοικίου.

Η εκμίσθωση του ακινήτου περιλαμβάνει την υποχρέωση του επιτυχόντα προσφοροδότη για τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό ολόκληρου του χώρου, καθώς και το δικαίωμα ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσής του καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Διευκρινίζεται, ότι η ανάπτυξη σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο περιορίζεται σε προπαρασκευασμένες οικοδομές (λυόμενου τύπου).

Ο Κηδεμόνας των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, δηλαδή ο εκάστοτε υπουργός Εσωτερικών, είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την υψηλότερη προσφορά ενοικίου, νοουμένου ότι αυτή πληροί όλους τους όρους του διαγωνισμού. Το ακίνητο, με αριθμό εγγραφής 9/93, Φύλλο/Σχέδιο 60/09W1, Τεμάχιο 93, Τμήμα 9, Υποδιαίρεση 15, βρίσκεται στην Ενορία Σκάλα του Δήμου Λάρνακας.

Ποιοι μπορούν να το διεκδικήσουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν οι πρόσφυγες και τα νομικά πρόσωπα, των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε πρόσφυγες. Καμία προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή, εάν ο προσφοροδότης έχει οφειλές προς το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, τελεί υπό πτώχευση ή εμπλέκεται σε δικαστική διαδικασία εναντίον του Κηδεμόνα.

7+7 χρόνια

Η διάρκεια της εκμίσθωσης του ακινήτου θα είναι επτά έτη, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και παράδοσης του ακινήτου στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον επτά έτη, μόνο κατ’ επιλογή του εκμισθωτή. Με τη λήξη, ακύρωση ή τερματισμό της εκμίσθωσης, ο επιτυχών προσφοροδότης υποχρεούται να εκκενώσει αμέσως το ακίνητο και να το παραδώσει στον Κηδεμόνα.

Ελάχιστο ενοίκιο €78.000

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, το ελάχιστο ετήσιο ποσό ενοικίου για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται σε €78.000. Το ετήσιο μίσθωμα θα υπόκειται σε αύξηση 5% ανά διετία. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη χρήση και διαχείριση του ακινήτου και δεν θα έχει δικαίωμα υπενοικίασης, υπεκμίσθωσης, εκχώρησης ή παραχώρησης της χρήσης του σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο.

Τρέχει και δεύτερος διαγωνισμός

Αξίζει να σημειωθεί, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός, που αφορά το τουρκοκυπριακό τεμάχιο αρ. 189, με αριθμό εγγραφής 1/48537, Φύλλο/Σχέδιο 54/570604, Τμήμα 1, της Ενορίας Άγιος Ιωάννης, του Δήμου Λεμεσού. Το τεμάχιο αυτό αποτελεί ακίνητο υψηλής εμπορευσιμότητας και αξίας στο κέντρο της πόλης και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η τελευταία ημέρα υποβολής προσφοράς για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου τεμαχίου ορίστηκε η Τρίτη, 14/04/2026.

Καινοτομία

Η παραχώρηση περιουσιών υψηλής εμπορευσιμότητας και αξίας σε πρόσφυγες, μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών, αποτελεί καινοτομία στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Η πλειοδοτική διαδικασία, η οποία αντικαθιστά τις υποκειμενικές αποφάσεις με έναν δημόσιο διαγωνισμό, διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των περιουσιών αυτών.

Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες που εμπίπτουν σε «Περιοχές Ειδικής Διαχείρισης» θα εκμισθώνονται μόνο μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού. Οι εν λόγω περιοχές επιλέχθηκαν με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και το Τμήμα Κτηματολογίου, λαμβάνοντας υπόψη πολεοδομικά, οικονομικά - εμπορικά ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες «Περιοχές Ειδικής Διαχείρισης» περιλαμβάνουν την περιοχή Μακένζι και την οδό Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα, αμφότερες παραθαλάσσιες, την εντός των τειχών Λευκωσία, καθώς και άλλα μεμονωμένα «φιλέτα».