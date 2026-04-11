Σε τραγωδία εξελίχθηκε το θρίλερ στη Γερμασόγεια – Ανασύρθηκε ένα πρόσωπο νεκρό

Σε τραγωδία φαίνεται να εξελίχθηκε το θρίλερ με την κατάρρευση κτηρίου στη Γερμασόγεια, καθώς ένα άτομο έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες το πρόσωπο ανασύρθηκε νεκρό γύρω στις 17:30 από τα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας, της οποίας κατέρρευσε μεγάλο μέρος το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Παράλληλα, τέσσερα άτομα που επιβίωσαν του θρίλερ νοσηλεύονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ σε ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, αναφέρεται ότι διασώθηκε και ένας σκύλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, και ένα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, με ασθενοφόρα, ενώ, ακόμη ένα άτομο μετέβη σε νοσηλευτήριο μόνο του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με 10 διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.

Σημειώνεται ότι καθώς οι ένοικοι είναι αλλοδαποί, υπήκοοι διάφορων τρίτων χωρών, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω διερμηνέων.