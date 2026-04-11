Αγωνία στη Γερμασόγεια: Πληροφορίες για δύο ακόμα παγιδευμένους πλησίον του σημείου που εντοπίστηκε ο νεκρός

Τραγωδία σημειώθηκε στη Γερμασόγεια ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, επιβεβαιώνει ότι ανασύρθηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε το μεσημέρι.

Περεταίρω ο κ. Κεττής αναφέρει ότι αναμένεται να αφιχθεί στη σκηνή ιατροδικαστής για να διενεργήσει αυτοψία, ενώ οι επικεφαλής των ομάδων διάσωσης συσκέπτονται για κατάστρωση νέου σχεδιασμού έρευνας και διάσωσης κατόπιν πληροφοριών ότι πιθανόν άλλα δύο άτομα να βρίσκονται παγιδευμένα σε δωμάτιο δεύτερου διαμερίσματος, δίπλα από το διαμέρισμα που βρέθηκε το πρώτο άτομο.

Καταληκτικά ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρακαλεί να λαμβάνεται υπόψη ότι η έγκαιρη πληροφόρηση για το συμβάν και την εξέλιξη του δίδεται αποκλειστικά και μόνον από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του ιδίου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τέσσερα άτομα που επιβίωσαν του θρίλερ νοσηλεύονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ σε προηγούμενη ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, αναφέρεται ότι διασώθηκε και ένας σκύλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, και ένα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, με ασθενοφόρα, ενώ, ακόμη ένα άτομο μετέβη σε νοσηλευτήριο μόνο του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με 10 διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.

Σημειώνεται ότι καθώς οι ένοικοι είναι αλλοδαποί, υπήκοοι διάφορων τρίτων χωρών, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω διερμηνέων.