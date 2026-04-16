«Ασυγκράτητος» ο αφθώδης: 7 νέα κρούσματα, χάθηκε το 9% του ζωικού κεφαλαίου, «κάτι έγινε στο Παλιομέτοχο»

Στην ανακοίνωση 7 νέων θετικών κρουσμάτων αφθώδους πυρετού προχώρησαν σήμερα Πέμπτη οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μία μέρα μετά την εξακρίβωση ότι ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε χοιροστάσιο, στο Παλιομέτοχο και με 4.000 ζώα για θανάτωση, δημιουργώντας τρίτη μολυσμένη ζώνη στα δυτικά της Λευκωσίας, ώστε να ενταθεί η ανησυχία στον κλάδο για επικίνδυνη διασπορά του ιού.

«Έχουμε φτάσει σήμερα, μετά από δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και επιδημιολογικές διερευνήσεις, στις 92 θετικές στον αφθώδη πυρετό κτηνοτροφικές μονάδες», δήλωσε στους δημοσιογράφους η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γιωργιάδου.

Η κα Γεωργιάδου εξέφρασε την εκτίμηση ότι «με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουμε σε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Δεν είμαστε καθόλου μακριά, όμως είναι αναμενόμενα αυτά. Έχοντας δύο μεγάλες ζώνες, της Λευκωσίας και της Λάρνακας, με τόσο μεγάλο πληθυσμό, δεν είναι περίεργο».

Την ίδια ώρα θέλησε να διευκρινίσει ότι η αναφορά σε «92 μονάδες» δεν δικαιολογούν τον πανικό, διότι «οι περισσότερες είναι των 10 ή 20 ή 50 ζώων. Το θέμα είναι στα ποσοστά του ζωικού κεφαλαίου που χάνουμε, με βάση το οποίο είμαστε ακόμα σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Είμαστε γύρω στο 2,6% στα βοοειδή και γύρω στο 6,4% στα αιγοπρόβατα. Μεγαλώνει μεν, είμαστε κάτω από το 10% δε».

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, από την αρχή της κρίσης του αφθώδους πυρετού και μέχρι σήμερα, ο συνολικός αριθμός των θανατώσεων, για αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίρους, έχει φτάσει περίπου τις 37.000.

Υποψία για παράνομες μετακινήσεις - «Κάτι έγινε στο Παλιομέτοχο»

Εξάλλου η κα Γεωργιάδου επανέλαβε ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων. «Θεωρώ ότι θα έπρεπε να βρεθεί κρούσμα σε χοιροστάσιο στη Λάρνακα, όμως για να βρεθεί στο Παλιομέτοχο, σημαίνει κάτι έγινε. Για να βρεθεί στην Αθηένου, στο Δάλι ή στις άλλες περιοχές, σημαίνει ότι κάτι μετακινήθηκε», είπε.

Τα 7 νέα κρούσματα σε Λάρνακα και Λευκωσία - Στις 92 μολυσμένες μονάδες

«Οι 91 θετικές μονάδες αφορούν τις αρχικά μολυσμένες ζώνες σε Λάρνακα και Δάλι – Γέρι. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο, διότι, αφού ολοκληρώσαμε την επιδημιολογική διερεύνηση στις υπόλοιπες επαρχίες, επικεντρωθήκαμε τώρα στα 3 Km και 10 Km αυτών των ζωνών, για να δούμε την έκταση του προβλήματος σε αυτές τις δύο ζώνες, οι οποίες δυνητικά θεωρούνται ως μία μολυσμένη μονάδα», πρόσθεσε.

Τα 7 νέα κρούσματα αφορούν 1 μονάδα βοοειδών στην περιοχή Δρομολαξιάς – Μενεού, 2 μονάδες αιγοπροβάτων στην ίδια περιοχή, 1 μονάδα αιγοπροβάτων στην Αθηένου και 3 μονάδες αιγοπροβάτων στο Γέρι.

Μέχρι σήμερα οι μολυσμένες μονάδες βοοειδών έχουν φτάσει τις 11 (στη Λευκωσία 2 και στη Λάρνακα 9). Για τα αιγοπρόβατα οι μολυσμένες μονάδες έχουν φτάσει τις 80 (στη Λευκωσία 23 και στη Λάρνακα 57).

Το κρούσμα στο Παλιομέτοχο

Χθες καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο, στο Παλιομέτοχο. Όπως σημείωσε η κα Γεωγιάδου, το συγκεκριμένο χοιροστάσιο, δυναμικότητας 4.000 χοίρων, βρίσκεται σε μία περιοχή κοντά στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, είναι κοντά σε άλλα δύο χοιροστάσια και μία μονάδα αιγοπροβάτων και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες θανάτωσης και ταφής των ζώων.

«Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει οι δειγματοληψίες από την περιοχή, για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί», πρόσθεσε.

Παράλληλα συνεχίζονται οι θανατώσεις των ήδη μολυσμένων ζώων σε Λάρνακα και Λευκωσία. Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί γύρω στις 33.000 – 34.000 ζώα (αιγοπρόβατα και βοοειδή). Επίσης αναμένονται οι θανατώσεις των 4.000 χοίρων στο Παλιομέτοχο και των υπόλοιπων 7 κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα, ώστε ο συνολικός αριθμός των θανατώσεων να φτάσει περίπου τις 37.000.

Σχόλιο για τις καταγγελίες καθυστέρησης - Επισκευή μηχανής απολύμανσης καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες ότι σήμερα το πρωί δεν υπήρχε σημείο απολύμανσης στο χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο, για το οποίο εξακριβώθηκε χθες το πρώτο κρούσμα σε χοίρους, η κα Γεωργιάδου είπε ότι «χθες βρέθηκε το κρούσμα αργά το απόγευμα, ενημερώθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη τηλεφωνικώς από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και παρουσία ολόκληρου του κλιμακίου διαχείρισης αυτής της κατάστασης με βάση τις πρόνοιες εκτάκτου σχεδίου, ενημερώθηκε και η Αστυνομία για τα μπλόκα και τα σημεία απολύμανσης, αποφασίστηκαν όλα τα μέτρα και στάλθηκαν όλα τα υλικά για να στηθούν τα σημεία απολύμανσης και σήμερα το πρωί έφτασε εκεί και η μηχανή απολύμανσης, η οποία παρουσίασε χθες κάποια τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επισκευάσουμε καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας εκείνη που ήταν διαθέσιμη στη Λευκωσία. Όλα αυτά διευθετήθηκαν». Εξάλλου σημείωσε ότι οι τρεις μονάδες στο Παλιομέτοχο είναι απομονωμένες.