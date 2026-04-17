Στο νοσοκομείο κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών - Δέχθηκε επίθεση από συγκρατούμενούς του

Η Διεύθυνση των Φυλακών ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν στις Κεντρικές Φυλακές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη καταθέσεων

Περιστατικό τραυματισμού καταδίκου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. γύρω στις 7.25 μ.μ. της Παρασκευής, κατάδικος ηλικίας 22 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δέχθηκε επίθεση από άλλους δυο συγκρατούμενούς του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όπως αναφέρεται, το προσωπικό των Φυλακών παρενέβη άμεσα και έθεσε υπό έλεγχο την κατάσταση, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση με ασθενοφόρο στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε για προληπτικούς λόγους.

Προστίθεται ότι η Διεύθυνση των Φυλακών ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν στις Κεντρικές Φυλακές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη καταθέσεων.

Το Τμήμα Φυλακών συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα