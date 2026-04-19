«Δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύμβασης»: Το υπ. Μεταφορών απαντά στην κριτική για τον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς

Σε ψηλότερα επίπεδα από την αρχική εκτίμηση κινούνται οι νέες προσφορές για τον δρόμο Πάφου- Πόλις με το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και το Τμήμα Δημοσίων Έργων να υπογραμμίζουν ότι «η διαδικασία αξιολόγησης των νέων προσφορών που υποβλήθηκαν στις 17 Απριλίου 2026 θα γίνει με πλήρη επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς».

Σημειώνει ότι «το γεγονός ότι οι προσφορές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από την αρχική εκτίμηση αξιολογείται ενδελεχώς, ώστε κάθε απόφαση να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», ενώ προσθέτει ότι πλήρης εικόνα θα υπάρχει εντός των επόμενων εβδομάδων. Στην ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η Κυβέρνηση θα εξετάσει όλες τις νόμιμες επιλογές για επαναπροκήρυξη, ανάθεση ή διαπραγμάτευση, «εφόσον αυτό κριθεί θεσμικά επιτρεπτό».

Υπογραμμίζει παράλληλα ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υποχώρησε σε αδικαιολόγητες αξιώσεις» για το θέμα κάνοντας λόγο για υπεύθυνη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα αριθμητικά δεδομένα για το συνολικό κόστος του έργου στο σημείο Αγία Μαρινούδα – Στρουμπί, ως απάντηση σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Όπως σημειώνει, το 2021 όταν υπογράφηκε η σύμβαση το κόστος ήταν στα €72.979.000 (πλέον ΦΠΑ). Προσθέτει ότι, «κατά την υλοποίηση του έργου, ο εργολάβος υπέβαλε αξιώσεις ύψους €36 εκ. και ζήτησε παράταση 59 μηνών — αιτήματα που αξιολογήθηκαν ως αδικαιολόγητα από όλες τις αρμόδιες επιτροπές και η αποδοχή τους θα ήταν νομικά απαγορευτική». Διευκρινίζει ότι η παράταση χρόνου θα συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος περίπου €10 εκ. για διοικητικές δαπάνες.

Συνοψίζοντας το κόστος, το Υπουργείο αναφέρει ότι αυτό θα ανερχόταν στα €119 εκ. σημειώνοντας ότι «το έργο δεν θα ολοκληρωνόταν πριν από το 2029, χωρίς να αποκλείονται νέες αξιώσεις».

Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για «ισχυρισμούς που εμφανίστηκαν στο δημόσιο διάλογο για κόστος κάτω από €100 εκ.» σημειώνοντας ότι «δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύμβασης, τα οποία είναι δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ