Επικίνδυνες οικοδομές: Σημάνσεις, επιστολές και επιθεωρήσεις

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού σε σχέση με το σοβαρό ζήτημα των επικίνδυνων και ετοιμόρροπων οικοδομών, που ταλαιπωρεί τη Λεμεσό. Η τραγωδία της Γερμασόγειας πριν δέκα ημέρες, έφερε το ζήτημα στο προσκήνιο και οι αρμόδιοι πλέον προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε διαθέσιμο μέσο να προλάβουν μία νέα τραγωδία και ταυτόχρονα να ενεργοποιήσουν όσο περισσότερο μπορούν τους ιδιοκτήτες των κτηρίων. Το πρόβλημα που εντοπίζεται στη Λεμεσό είναι αρκετά μεγάλο και είναι ενδεικτικό, ότι τις προηγούμενες μέρες συνεργεία του ΕΟΑ μετέβησαν σε 36 οικοδομές, που κρίνονται άκρως επικίνδυνες τοποθετώντας προειδοποιητική σήμανση, ότι η οικοδομή έχει κριθεί ακατάλληλη, με την επιγραφή να έχει μπει σε διάφορα κοινόχρηστα σημεία της πολυκατοικίας, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Ταυτόχρονα, ο ΕΟΑ έχει προτεραιοποιήσει ορισμένες οικοδομές, ως τα κτήρια που πρέπει άμεσα να εκκενωθούν και προς αυτή τη κατεύθυνση αναμένεται να κινήσει δικαστικώς τις διαδικασίες για έκδοση διαταγμάτων εκκένωσής τους.

Αναστάτωση στους ενοίκους

Μπορεί ο ΕΟΑ να κάνει πλέον τη δουλειά του και να προσπαθεί να πείσει άπαντες για τη σοβαρότητα της κατάστασης, όμως όλοι γνωρίζουν, ότι δεν μπορούν να αδειάσουν 36 πολυκατοικίες από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε υπάρχει τρόπος να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες συντήρησης και στήριξής τους ακόμα και αν με κάποιο τρόπο φύγουν από μέσα οι ένοικοι και αδειάσουν τα μαγαζιά που λειτουργούν στο ισόγειο. Μάλιστα, αρκετοί ένοικοι πολυκατοικιών είναι σε μεγάλη σύγχυση αυτές τις ημέρες, καθώς ενώ δεν είχαν ιδέα για την στατική κατάσταση της οικοδομής που διαμένουν, ξαφνικά προέκυψε μια πινακίδα στην είσοδο, που ουσιαστικά τους λέει να φύγουν από το σπίτι τους άμεσα, γιατί κινδυνεύουν. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα της Λεμεσού, που δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο, για να βρουν άμεσα και στα ίδια οικονομικά επίπεδα άλλη στέγη.

Ενδεικτικό, ότι ήδη ένοικοι των υποστατικών αυτών, ακόμα και ιδιοκτήτες, επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές αλλά και τον ΕΟΑ ζητώντας ενημέρωση αλλά και βοήθεια, για το τι να κάνουν. Μάλιστα ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας Χρίστος Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε και σε επικοινωνία, που είχε με ηλικιωμένο, 80 ετών, ο οποίος «βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε μια κόλλα στην πόρτα του». «Γιε μου, εγώ που θα πάω;». Παρόμοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», υπάρχουν και σε άλλους δήμους. Πάντως από τον ΕΟΑ θεωρούν, ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός των διαφόρων υπηρεσιών του κράτους και ότι δεν είναι ευθύνη του οργανισμού η εξασφάλιση στέγης, παρόλο που τους προβληματίζει και τους ίδιους.

Πώς θα γίνει η εκκένωση;

Πάντως πέρα από τις επιγραφές, πιο σοβαρά φαίνεται να είναι τα πράγματα στην Γερμασόγεια και συγκεκριμένα στην πολυκατοικία Seagate. Στο εν λόγω συγκρότημα, μία από τις τέσσερις πολυκατοικίες έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και όπως έχει γίνει γνωστό ο ΕΟΑ έστειλε από την Παρασκευή επιστολές στους ιδιοκτήτες για εκκένωση εντός τριών ημερών. Μάλιστα οι επιστολές αυτές στάλθηκαν μέσω επιδότη για να φτάσουν άμεσα στους ιδιοκτήτες. Η διορία των τριών ημερών ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και σήμερα αναμένεται να υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις, που ίσως δείξουν και τον «δρόμο» για όλες τις περιπτώσεις. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα πρέπει ο ΕΟΑ Λεμεσού να απευθυνθεί στο Δικαστήριο για έκδοση μονομερούς διατάγματος εκκένωσης της οικοδομής και αμέσως μετά το διάταγμα αυτό θα πρέπει να εκτελεστεί, με τη συνδρομή και παρουσία της Αστυνομίας. Σε αυτή την οικοδομή εννοείται ότι τοποθετήθηκε και η σήμανση του ΕΟΑ για επικίνδυνη οικοδομή.

Θυμίζουμε πώς όπως αποκάλυψε ο «Π», πριν καν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, ο ΕΟΑ είχε εξασφαλίσει διάταγμα εκκένωσης άλλης οικοδομής (κατοικίας) στο κέντρο της Λεμεσού, αλλά δεν υπήρχε συνεργασία με την Αστυνομία για εκκένωση. Οι εξελίξεις όμως τους άλλαξαν στάση και την Παρασκευή εκκενώθηκε και αυτή η οικοδομή. Πάντως, η εμπειρία από παλαιότερες υποθέσεις ενώπιον =Δικαστηρίων, «δείχνει» ότι τα Δικαστήρια ζητούν να εξασφαλιστεί, ότι όσοι θα φύγουν από τα σπίτια τους έχουν κάποιο χώρο να διαμείνουν.

Αναμονή εισηγήσεων

Τα επόμενα 24ωρα θα ολοκληρωθεί και ο φάκελος της Αστυνομίας σχετικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης της τραγωδίας στη Γερμασόγεια και ακολούθως θα πάει στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες σχετικά με το αν θα διώχνουν κάποια πρόσωπα και με ποιες κατηγορίες. Η Αστυνομία από πλευρές της συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις, ενώ έχουν κληθεί κάποια πρόσωπα περισσότερο από μια φορές για διευκρινήσεις. Ταυτόχρονα έχει μαζευτεί και μεγάλος όγκος ανακριτικού υλικού και τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων των φακέλων της πολυκατοικίας της οδού Αισχύλου, τόσο από τον ΕΟΑ, όσο και παλαιότερα από το Δήμο Γερμασόγειας και τον Δήμο Αμαθούντας.