Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο – Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Στην Πάρο, ωστόσο, η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Στην Πάρο το ενεργό μέτωπο εξακολουθεί να παρουσιάζει εστίες μέσα στην περίμετρό του, γεγονός που απαιτεί συνεχή παρουσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα τρία νησιά παραμένουν οι ίδιες, αυτές που αναπτύχθηκαν χθες: στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα· στην Άνδρο βρίσκονται σε ανάπτυξη 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα· ενώ στην Πάρο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν δυσκολίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών. Στόχος είναι η πλήρης οριοθέτηση και ο έλεγχος της πυρκαγιάς, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επέκτασής της.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ