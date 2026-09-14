Με το «Φεύγω για μένα» και παρατεταμένο χειροκρότημα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια - Συντετριμμένοι οικογένεια, φίλοι και χιλιάδες κόσμος

Με το «Φεύγω για μένα» να ακούγεται έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα να συνοδεύει την έξοδο της σορού του, η Νίκαια αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, δάκρυα και εικόνες που δύσκολα θα ξεχαστούν από όσους βρέθηκαν εκεί.

Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε παρουσία της οικογένειάς του, στενών φίλων και συνεργατών, ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και πλήθους κόσμου που από νωρίς είχε συγκεντρωθεί γύρω από την Αγία Τριάδα για να πει το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή που μεγάλωσε στη Νίκαια και έμελλε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Οι στιγμές κατά την έξοδο της σορού ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ από τα μεγάφωνα ακούστηκε το «Φεύγω για μένα», ένα από τα τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με τη διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγγενείς και φίλοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι παρέμεναν έξω από τον ναό, πολλοί κρατώντας λουλούδια και τραγουδώντας στίχους από τις μεγάλες επιτυχίες του.

Στην εκκλησία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πάολα, η Αμαρυλλίς, ο Ηλίας Βρεττός, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Στάθης Αγγελόπουλος και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, μαζί με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του.

Η Νίκαια είχε αρχίσει να τον αποχαιρετά από την προηγούμενη ημέρα, όταν η σορός του μεταφέρθηκε στην Αγία Τριάδα για τη λαϊκή αγρυπνία. Η προσέλευση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να περνούν από τον ναό, να αφήνουν ένα λουλούδι και να στέκονται για λίγα λεπτά μπροστά στη σορό του.

Μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε τον δρόμο για το Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου η ταφή πραγματοποιείται σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ήταν η τελευταία επιστροφή του στη Νίκαια, στη γειτονιά από την οποία ξεκίνησαν όλα, πριν η φωνή του περάσει τα όριά της και γίνει κομμάτι της ζωής χιλιάδων ανθρώπων.