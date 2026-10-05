Περήφανος Κατωκοπίτης ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα - Γαλλοκύπριος ο πατέρας του

Μέχρι την κατεχόμενη Κατωκοπιά φαίνεται να φτάνουν οι ρίζες του νέου πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλα Κασσιανίδη. Την συγκεκριμένη λεπτομέρεια γνωστοποίησε πριν μερικές μέρες, η χρήστης του Facebook, Δέσπω Κονίζου Λοϊζιά, στην ομώνυμη διαδικτυακή ομάδα, στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Επικαλούμενη πληροφορίες, η κ. Λοϊζιά εκφράζει την περηφάνεια της για τον Κατωκοπίτη πρέσβη, αφού και αυτός δήλωσε περήφανος Κατωκοπίτης.

Όπως αναφέρει η κ. Κονίζου Λοϊζιά, η πληροφορία ότι ο νέος πρέσβης έχει καταγωγή από την Κατωκοπιά περιήλθε αρχικά σε γνώση της κοινότητας μέσω του Παύλου Γεωργιάδη, ο οποίος «δέχθηκε τηλεφώνημα από παλιό του φίλο που διαμένει στην Καβάλα».

Η κ. Λοϊζιά αναφέρει ότι συμβουλεύτηκε το βιβλίο «Κατωκοπιά» του Νικολή Οικονομίδη, για επιβεβαίωση και όντως ο Νικόλας Κασσιανίδης «προέρχεται από την Κατωκοπίτικη ρίζα ΧΧΙ». Όπως αναφέρει, πατέρας του είναι ο Άντρος Κασσιανίδης, ο οποίος παντρεύτηκε Γαλλίδα και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, ενώ παππούς του ήταν ο Νίκος Κασσιανίδης, ο οποίος μετοίκησε στην Παλλουριώτισσα. Ως προπάππος του καταγράφεται ο Γιωρκάτζιης Νικόλα, γνωστός και ως Κασσιανός. Στο βιογραφικό του πρέσβη πάντως, αναφέρεται ότι ο πατέρας του είναι Γαλλοκύπριος, αλλά δεν διευκρινίζει περιοχή.

Παράλληλα, η ανάρτηση αναφέρει ότι ο παππούς του νέου πρέσβη, Νίκος Κασσιανίδης, ήταν ετεροθαλής αδελφός της Παρασιευκού, συζύγου του τότε κοινοτάρχη της Κατωκοπιάς, Νικόλα Πρωτοπαπά.

Καταλήγοντας, η κ. Λοϊζιά εκφράζει την περηφάνια της κοινότητας για την πορεία του νέου πρέσβη, γράφοντας ότι «αν εκείνος δηλώνει περήφανος Κατωκοπίτης, όλοι εμείς οι Κατωκοπίτες ας δηλώσουμε περήφανοι γι’ αυτόν».

Ποιος είναι ο Νικόλας Κασσιανίδης;

Σύμφωνα με ελλαδικά μέσα, ο Νικόλας Κασσιανίδης ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από μια μακρά διπλωματική πορεία σε καίριες θέσεις της γαλλικής εξωτερικής υπηρεσίας, ενώ είναι μόλις 48 ετών.

Ο ίδιος, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της πρεσβείας στην Αθήνα, δηλώνει έτοιμος να αναλάβει το νέο του ρόλο και να συσφίξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις των δύο χωρών.

Γεννήθηκε στο Μονπελιέ της Γαλλίας και διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με σπουδές στο Sciences Po Paris, μεταπτυχιακό στις ευρωπαϊκές σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Sussex, πτυχίο από τη Σχολή Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών (HEC) στο Παρίσι και μεταπτυχιακό τίτλο ευρωπαϊκού δικαίου από το Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne. Αποφοίτησε επίσης από την περίφημη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ENA).

Πριν από τον διορισμό του στην Αθήνα, διετέλεσε γενικός πρόξενος της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ (2023-2026), ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως διευθυντής του γραφείου της γενικής διευθύντριας της UNESCO στο Παρίσι. Έχει επίσης διατελέσει πολιτιστικός διευθυντής και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ισπανίας στη Μαδρίτη, σύμβουλος Α’ στην πρεσβεία της Γαλλίας στο Κάιρο και σύμβουλος για θέματα Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής στο γραφείο του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών.

Στο παρελθόν υπηρέτησε ως πρώτος γραμματέας στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, με αρμοδιότητα τα ζητήματα της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενώ εργάστηκε και στη Διεύθυνση Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Οργανισμών του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η πολυετής εμπειρία του σε διπλωματικές αποστολές, διεθνείς οργανισμούς και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τον κατατάσσει μεταξύ των πλέον έμπειρων στελεχών της γαλλικής διπλωματικής υπηρεσίας.