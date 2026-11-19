Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εικόνα του και το περιεχόμενο των αναρτήσεων προκάλεσαν την κινητοποίηση αρμόδιων υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες κινήθηκαν διακριτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με στόχο τη φροντίδα του σε εξειδικευμένη δημόσια μονάδα.

Τα βίντεο που προκάλεσαν ανησυχία

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε αναρτήσει βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού και σαράντα δευτερολέπτων, στο οποίο υποστήριζε ότι δεχόταν απειλές από εγκληματική οργάνωση και ζητούσε την παρέμβαση των αρμόδιων κρατικών Αρχών. Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε παραμείνει χωρίς ύπνο για τρεις ημέρες εξαιτίας των απειλών που, όπως ισχυριζόταν, δεχόταν. Οι αναρτήσεις του συγκέντρωσαν μεγάλη δημοσιότητα και προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων, με αρκετούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας του.

Στη συνέχεια, τα συγκεκριμένα βίντεο αποσύρθηκαν από τον λογαριασμό του, ενώ ο ίδιος επανήλθε με γραπτά μηνύματα. Σε αυτά υποστήριξε ότι έχει καταθέσει στοιχεία σε ελληνικές και διεθνείς Αρχές, μεταξύ των οποίων η Europol και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Τι είχε δηλώσει ο Μάκης Δελαπόρτας

Στο μεταξύ, ο ηθοποιός και στενός φίλος του Γιάννη Παπαμιχαήλ, Μάκης Δελαπόρτας, είχε αναφερθεί στην κατάστασή του, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha.

Σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν πριν από τις νεότερες πληροφορίες περί νοσηλείας, ο Μάκης Δελαπόρτας είχε αναφέρει ότι ο φίλος του δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο και ότι ήταν καλά στην υγεία του. Παράλληλα, είχε απευθύνει έκκληση να σταματήσουν τα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να τον στεναχωρούν. Είχε επίσης τονίσει ότι παραμένει δίπλα του και διαθέσιμος να τον βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Τα βίντεο που προκάλεσαν συναγερμό

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε ανακοινώσει μέσω Instagram και Facebook ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει με φίλους στο Τρόμσο της Νορβηγίας για τα Χριστούγεννα, αναφέροντας ότι επιθυμούσε μια αλλαγή παραστάσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες ιατρικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τη διάρκεια της νοσηλείας του. Οι νεότερες πληροφορίες για τη νοσηλεία προέρχονται από δημοσιογραφικές πηγές και όχι από επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου.