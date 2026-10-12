Απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι: Κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε το φαγητό του συζύγου της – Την πρόδωσαν οι κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το protothema.gr, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο στρατιωτικός γιατρός παρατήρησε ότι παρουσίαζε ύποπτα συμπτώματα μετά από γεύματα, ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Αρχικά δεν υποψιάστηκε τη σύζυγό του, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση και έχουν ένα ανήλικο παιδί.

Η πρώτη σοβαρή ένδειξη προέκυψε πριν από περίπου δύο μήνες, έπειτα από επίσκεψη του ζευγαριού σε εστιατόριο των βορείων προαστίων. Ο γιατρός ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και διαπίστωσε ότι η 41χρονη φαινόταν να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.

Την παρακολουθούσε από κάμερα

Θέλοντας να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, ο στρατιωτικός γιατρός εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του.

Το απόγευμα της Κυριακής (11/10), η κάμερα κατέγραψε την 41χρονη να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο με μέλι.

Ο γιατρός, ο οποίος παρακολουθούσε τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και έσπευσε στο σημείο.

Ακολούθησε καταδίωξη της γυναίκας, η οποία τελικά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι την περίμεναν μέσα στο αυτοκίνητό τους και θεωρούνται ύποπτοι για συνέργεια.

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα 10 ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό, συγκεκριμένα γάντια και μάσκα.

Η ουσία στάλθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Τι είναι η ατροπίνη και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στην Ιατρική, ωστόσο η ανεξέλεγκτη χορήγησή της μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Πρόκειται για ουσία που προέρχεται από αλκαλοειδή φυτών, όπως η μπελαντόνα, και δρα αναστέλλοντας τη δράση της ακετυλοχολίνης σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος.

Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων επικίνδυνα χαμηλού καρδιακού ρυθμού, καθώς αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς. Παράλληλα, αποτελεί αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις, όπως αυτές που προκαλούνται από οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα και συγκεκριμένους νευροτοξικούς χημικούς παράγοντες.

Εφαρμογές έχει και στην Οφθαλμολογία, κυρίως με τη μορφή σταγόνων για τη διαστολή της κόρης του ματιού.

Ωστόσο, σε υπερβολικές δόσεις η ατροπίνη μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χορήγησή της αποκλειστικά για συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους και υπό κατάλληλη παρακολούθηση.

Πηγή: protothema.gr