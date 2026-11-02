Ρόδος: Ήχησε ξανά το 112, τουλάχιστον 60 οχήματα παρέσυραν τα ορμητικά νερά (βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές στην περιοχή του Αρχαγγέλου της Ρόδου, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους εισέβαλαν νερά.

Η συνολική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στην περιοχή.

Νέο μήνυμα από το 112, διακοπές κυκλοφορίας

Οι ελληνικές αρχές απέστειλαν νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη νήσο Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα, σύμφωνα με το LiFO.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η βροχόπτωση συνεχίζεται στο νησί, αν και με μικρότερη ένταση, ενώ η Πυροσβεστική, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές παραμένουν σε ετοιμότητα.

Για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία των περιοχών Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου.

Καταρρακτώδεις βροχές σε Κυκλάδες και Αττική

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα καιρικά φαινόμενα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα οποία δημοσιεύει το LiFO.

Στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, η στιγμιαία ένταση της βροχόπτωσης στη Σαντορίνη έφτανε τα 195,2 χιλιοστά ανά ώρα, στη Σχοινούσα τα 149,6 χιλιοστά και στην Κόρωνο Νάξου τα 140,4 χιλιοστά ανά ώρα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης στην Απείρανθο Νάξου, με 93,6 χιλιοστά ανά ώρα, και στην Ηρακλειά, με 91,4 χιλιοστά ανά ώρα.

Ακόμη μεγαλύτερη στιγμιαία ένταση καταγράφηκε στους Φούρνους του Βορείου Αιγαίου, όπου ο μετεωρολογικός σταθμός έδειξε 261,8 χιλιοστά ανά ώρα.

Στην Αττική, ιδιαίτερα υψηλές εντάσεις βροχόπτωσης καταγράφηκαν στον Πειραιά, με 160 χιλιοστά ανά ώρα, και στην Παλλήνη, με 109,8 χιλιοστά ανά ώρα.

Στη Νίκαια η αντίστοιχη τιμή έφτασε τα 73,4 χιλιοστά ανά ώρα, στη Ραφήνα τα 31,8 και στη Μάνδρα - Παλαιοκούνδουρα τα 26,6 χιλιοστά ανά ώρα.

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις αφορούν τη στιγμιαία ένταση της βροχόπτωσης και όχι το συνολικό ύψος βροχής που καταγράφηκε μέσα σε μία ώρα.

Πλημμυρικά φαινόμενα και σε άλλες περιοχές

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί επίσης στη Σάμο, στον Βόλο και στην Κάλυμνο, ενώ η Πυροσβεστική είχε δεχθεί 58 κλήσεις για περιστατικά που συνδέονται με την κακοκαιρία.

Ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν προηγηθεί και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το meteo.gr, μέχρι τις 17:40 της Κυριακής, το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής είχε καταγραφεί στη Θάσο, με 143,6 χιλιοστά. Ακολούθησαν η Μεγίστη Λαύρα, με 125,8 χιλιοστά, και τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, με 78 χιλιοστά.

Λίγες εβδομάδες μετά τη φονική πλημμύρα στα Στεγνά

Η νέα κακοκαιρία πλήττει την περιοχή του Αρχαγγέλου λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία της 14ης Οκτωβρίου στα Στεγνά της Ρόδου.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας 62χρονος εργαζόμενος έχασε τότε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές που πλήττονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.