Χριστοδουλίδης: Άτυπη συνεννόηση με Μητσοτάκη και Μακρόν για NAVTEX, «βάσει σχεδιασμού» τα €25 εκατ. στον ΑΔΜΗΕ - «Όσο λιγότερα λέμε, τόσο το καλύτερο»

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, προσερχόμενος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων του ΚΕΒΕ, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρωτήθηκε κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη για την έκδοση της NAVTEX.

«Στο συγκεκριμένο θέμα, όπως ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα, όσο λιγότερα λέμε δημόσια τόσο το καλύτερο. Και αυτή είναι και μια άτυπη συνεννόηση που έχουμε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γάλλο Πρόεδρο», ανέφερε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Λευκωσία έχει ήδη προχωρήσει στις ενέργειες που της αναλογούν.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω, γιατί αφορά αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ότι εμείς έχουμε προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που έπρεπε να προβούμε σε σχέση με το συγκεκριμένο», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την πορεία των διαδικασιών ή για το πότε αναμένεται να εκδοθεί η NAVTEX.

Διαβήματα της ΕΕ προς την Τουρκία για τον αγωγό στα κατεχόμενα

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και διαβήματα προς την Τουρκία για τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

Ερωτηθείς κατά πόσο η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ενοχληθεί από το διάβημα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΕΕ, υπεραμύνθηκε της ενέργειας της Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιαζόμενος αγωγός συνιστά παράνομη ενέργεια.

«Φυσικά και σωστά πράξαμε. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετηθεί και έχει κάνει και διαβήματα προς την τουρκική πλευρά, αλλά δεν βλέπω τον λόγο να είναι ενοχλημένη», δήλωσε.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μια παράνομη ενέργεια και επαναλαμβάνω και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προς την Τουρκία», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων ενεργειών της ΕΕ.

«Όλα βάσει σχεδιασμού» για τα €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗΕ

Αναφορικά με την αποδέσμευση των 25 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι διαδικασίες προχωρούν βάσει σχεδιασμού και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τηρεί τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί.

«Όλα είναι βάσει σχεδιασμού. Έχουμε κάποιες συμφωνίες τις οποίες τηρούμε. Λαμβάνουμε τις ενέργειες που πρέπει να λάβουμε και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πράττουμε αυτό που πρέπει», ανέφερε.

Παρά τη διαβεβαίωση ότι οι συμφωνίες τηρούνται, ο Πρόεδρος δεν προσδιόρισε πότε θα αποδεσμευτεί το ποσό των €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗΕ.