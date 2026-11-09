Ξεκαθαρίζει η Αθήνα: Δεν ζητήθηκε ούτε θα ζητηθεί τουρκική άδεια για τον GSI

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη ρηματική διακοίνωση και την ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς μηνύματος από κράτος σε κράτος και «δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών».

Όπως είπε, η ενημέρωση έγινε αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε δικαίωμα. Πρόσθεσε ότι οι αναφορές που κυκλοφορούν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή στο Διεθνές Δίκαιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή την απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Στη συνέχεια, το ερευνητικό πλοίο υπέβαλε αίτημα για την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους, της NAVTEX, για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία και εκδόθηκε.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο GSI είναι έργο διασυνδεσιμότητας στρατηγικής σημασίας, το οποίο θα ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια, την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, και θα συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Είπε ακόμη ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματα και τη θαλάσσια δικαιοδοσία της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. «Άδεια για τις σχετικές εργασίες ζητήθηκε αποκλειστικά από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές», τόνισε.

Σε επίμονες ερωτήσεις για τη ρηματική διακοίνωση, διευκρίνισε ότι η γραπτή ενημέρωση της Τουρκίας δεν αποτελεί αίτημα άδειας, έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά αίτημα ούτε για άδεια ούτε για συναίνεση. Αντίθετα, πρόσθεσε, η γαλλική εταιρεία υπέβαλε αίτημα άδειας μόνο στις ελληνικές και κυπριακές αρχές, αναγνωρίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή.

Ερωτηθείς αν η Αθήνα γνωρίζει το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι κάθε ενέργεια εντάσσεται στον πλήρη προγραμματισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες έγιναν με δημόσια και εκ των προτέρων ενημέρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις διατυπώσεις που μπορούν να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφάλειας ενός έργου υψίστης σημασίας για την ενέργεια και την Ευρώπη.

Σε ερώτηση αν ο Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, μετά την έκδοση της NAVTEX, ή αν υπήρξε αμερικανική παρέμβαση για το καλώδιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν δέχθηκε καμία όχληση από τρίτο κράτος, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το έργο ή τη διαδικασία. Είπε ότι δεν γνωρίζει αν οι ΗΠΑ επικοινώνησαν με άλλο κράτος, ούτε αν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών. Χαρακτήρισε τον GSI έργο ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών έχει επανειλημμένα εξηγήσει τις τελευταίες εβδομάδες πως η άδεια διαφέρει από την ενημέρωση, η οποία προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Επέκρινε όσους, όπως είπε, επιχείρησαν τις τελευταίες ημέρες να δημιουργήσουν εντυπώσεις και τόνισε ότι δεν είναι όλα τα θέματα αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ