Διπλή τραγωδία νότια της Κρήτης με λέμβους: Στους 21 οι νεκροί μετανάστες, 133 οι διασωθέντες

Πότε εντοπίστηκαν οι σοροί

Ειδικότερα,σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι επτά σοροί εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11) μέσα σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, ανεβάζοντας στους οκτώ τον αριθμό των νεκρών από το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς μία ακόμη σορός είχε περισυλλεγεί κατά την αρχική επιχείρηση διάσωσης.Οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν είχαν επιτρέψει τότε την ολοκλήρωση της επιχείρησης, παρά τις πληροφορίες ότι στο σκάφος ενδέχεται να βρίσκονταν και άλλοι νεκροί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τη συνδρομή του αλιευτικού «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ». Οι σοροί παραλήφθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Από την ίδια λέμβο είχαν διασωθεί 28 υπήκοοι Σουδάν, έπειτα από επιχείρηση που ξεκίνησε χθες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, δύο ακόμη άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα και έκτοτε αγνοούνται.

Από τους 28 διασωθέντες, δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, ενώ οι υπόλοιποι 26 οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι καταθέσεις και οι συλλήψεις

Στο μεταξύ, από τις καταθέσεις των διασωθέντων προέκυψαν στοιχεία για τις συνθήκες του ταξιδιού και τη δράση των φερόμενων διακινητών.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στις λιμενικές αρχές, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους στις 3 ή 4 Νοεμβρίου, καταβάλλοντας ο καθένας ποσά από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους διασωθέντες ως οι διακινητές τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.

Δεύτερη τραγωδία με 13 νεκρούς

Στο μεταξύ, ακόμη μία τραγωδία αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, αυξάνοντας περαιτέρω τον αριθμό των θυμάτων.

Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Μαρόκου, περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή έσπευσε πλωτό του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 18 επιζώντες και τις σορούς 13 ανθρώπων. Το σκάφος κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι μετανάστες διερευνώνται.

Παράλληλα, σε δύο ακόμη επιχειρήσεις, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 47 και 40 αλλοδαπούς αντίστοιχα.

Για τον εντοπισμό τους συνέδραμαν επανδρωμένο και μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι συνολικά 87 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, με προορισμό τους Καλούς Λιμένες.

Ο συνολικός απολογισμός των διαδοχικών περιστατικών ανέρχεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, σε 20 νεκρούς και 133 διασωθέντες, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται δύο άνθρωποι από το πρώτο περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ