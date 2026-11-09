Τραγωδίες νότια της Κρήτης: 21 νεκροί, 133 διασωθέντες και δύο αγνοούμενοι

Στο πρώτο περιστατικό, επτά σοροί εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας μέσα σε λέμβο, 10 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Μία ακόμη σορός είχε περισυλλεγεί κατά την αρχική επιχείρηση διάσωσης, ανεβάζοντας στους οκτώ τους νεκρούς από το συγκεκριμένο περιστατικό. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν είχαν επιτρέψει την ολοκλήρωση της επιχείρησης, παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι στη λέμβο ενδέχεται να βρίσκονταν και άλλοι νεκροί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τη λέμβο εντόπισε ναυαγοσωστικό σκάφος και τη μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τη συνδρομή του αλιευτικού «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ». Οι σοροί παραλήφθηκαν για να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Από τη λέμβο διασώθηκαν 28 υπήκοοι Σουδάν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, δύο ακόμη άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα και έκτοτε αγνοούνται. Δύο από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ και οι υπόλοιποι 26 οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Κατά τις καταθέσεις τους στις λιμενικές αρχές, οι διασωθέντες ανέφεραν ότι ξεκίνησαν το ταξίδι τους στις 3 ή 4 Νοεμβρίου και ότι κατέβαλαν από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, την οποία διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών. Οι υπόλοιποι διασωθέντες τούς αναγνώρισαν ως τους διακινητές τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.

Σε δεύτερο περιστατικό, λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας από διερχόμενο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου, περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Πλωτό του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξε 18 επιζώντες και τις σορούς 13 ανθρώπων. Το σκάφος κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των ανθρώπων.

Σε δύο ακόμη επιχειρήσεις, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 47 και 40 αλλοδαπούς αντίστοιχα. Στον εντοπισμό τους συνέδραμαν επανδρωμένο και μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Οι 87 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας με προορισμό τους Καλούς Λιμένες.

Με βάση τα επιμέρους στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται σε 21 και οι διασωθέντες σε 133, ενώ δύο άνθρωποι από το πρώτο περιστατικό εξακολουθούν να αγνοούνται. Το τηλεγράφημα αναφέρει σε άλλο σημείο ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών είναι 20.

Πηγή: ΚΥΠΕ