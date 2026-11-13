Άρση ασυλίας της Λατινοπούλου αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο - Η ανάρτηση που την «έκαψε»

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και αφορά ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» στο Twitter, σημερινό Χ, στις 13 Ιουνίου 2020, αρκετά χρόνια πριν από την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην επίμαχη ανάρτηση, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Δημήτρη Παπαδημούλη και άλλων πολιτικών προσώπων, υποστηρίζοντας ότι έχουν συμβάλει στην αποστροφή των πολιτών από την πολιτική. Παράλληλα, είχε διατυπώσει ισχυρισμούς για τον τρόπο απόκτησης της περιουσίας του πρώην ευρωβουλευτή, υποστηρίζοντας ότι εισήλθε στην πολιτική χωρίς περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια πλούτισε με αθέμιτο τρόπο.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προκάλεσαν την αντίδραση του Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι θίγεται η προσωπικότητα και η υπόληψή του. Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μετά την εκλογή της στις ευρωεκλογές του 2024, καλύπτεται από την ασυλία που προβλέπεται για τα μέλη του Σώματος. Το αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ενέκρινε τη σχετική έκθεση στις 4 Νοεμβρίου, πριν το θέμα οδηγηθεί στην Ολομέλεια για την τελική απόφαση.

Η άρση της ασυλίας δεν συνεπάγεται διαπίστωση ενοχής ούτε συνιστά καταδίκη της ευρωβουλευτού. Επιτρέπει, ωστόσο, στις αρμόδιες ελληνικές δικαστικές αρχές να προχωρήσουν στην εξέταση της υπόθεσης χωρίς το εμπόδιο της κοινοβουλευτικής προστασίας. Μετά την απόφαση, ο Δημήτρης Παπαδημούλης εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Πλέον, η υπόθεση επιστρέφει στην ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να αξιολογήσει τους επίμαχους ισχυρισμούς και να κρίνει εάν στοιχειοθετούνται τα καταγγελλόμενα αδικήματα.