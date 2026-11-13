Κύπρος και Λιχτενστάιν ολοκλήρωσαν σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Υπουργείο ανέφερε ότι η εξέλιξη αποτελεί ορόσημο για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και της φορολογικής ασφάλειας δικαίου, καθώς και για τη διευκόλυνση διασυνοριακών επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στους φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών την Πέμπτη το απόγευμα.

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